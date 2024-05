El PP de Palma se queda sin apoyos para su propuesta de limitar el turismo

El PP de Palma no ha logrado sacar su paquete de medidas contra la saturación turística que vive la capital balear, que incluía la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico o la limitación de locales de ocio nocturno. Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Palma han rechazado este jueves las propuestas de los populares, que pretende trasladar a la Mesa de expertos del Govern.

En el pleno municipal, se debatieron tres proposiciones sobre turismo de PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos, junto con la moción de urgencia del PP con el paquete de medidas. Los socialistas pidieron que se retiraran todas las propuestas sobre turismo y que se convocara el Consell Social para debatir y votarlas en un pleno extraordinario. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

De este modo, no han logrado apoyos ninguna de las mociones de dichas formaciones. Sin embargo, la propuesta 'popular' se trasladará a la Mesa como una iniciativa del Ayuntamiento de Palma, tal y como ha asegurado el teniente de alcalde, Javier Bonete. Por su parte, el regidor ha señalado que se remitirán todas las medidas incluidas en la moción de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que puedan ser debatidas.

Los motivos por los que votaron en contra

Vox ha votado en contra de la moción al considerar que es una "falta de respeto" que el equipo de gobierno anunciara a los medios la propuesta sin antes consultarlo con la formación de Santiago Abascal. "Escuchar al partido que apoya al gobierno es de sentido común", ha dicho el regidor, Ignacio Esteban durante el pleno.

Por otro lado, MÉS per Palma, PSOE y Unidas Podemos han insistido en que "ya hay datos" y que el Ayuntamiento "no está proponiendo soluciones" sino "pasando la pelota" a la Mesa. Así, el regidor socialista Xisco Ducrós ha criticado al alcalde por "no hablar con nadie" antes de tomar decisiones. "Hasta Vox se lo dice", ha apostillado.

¿Cuáles eran las propuestas del PP?

El equipo de gobierno propuso una serie de medidas que iban más allá de sus competencias. Por un lado, las iniciativas municipales que pretendía llevar a cabo a corto plazo eran la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda, la obligación de los locales take away de limpiar el espacio público en un perímetro de 50 metros y la limitación de usos en locales de zonas turísticas, es decir, no permitir que se abran nuevas discotecas, salas de fiestas o bares.

A esto se suman algunas iniciativas que requieren la colaboración con otras instituciones, como limitar el número de cruceros; cobrar dos tasas a los cruceristas; incrementar las tasas de basuras y agua a cruceros y grandes yates; limitar los grupos organizados de turistas y el número de personas en las visitas guiadas; prohibir las party boats, incrementar las tareas de inspección de alquiler turístico ilegal; prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y limitar el número de coches de alquiler.

Además, añadía otras propuestas como crear más aparcamientos disuasorios, mejorar las frecuencias del transporte público, colaborar entre todas las administraciones en las 'operaciones nube', aumentar el número de efectivos policiales y crear una tasa especial de residuos para los locales take away.