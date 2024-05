Camps, Oltra y 'la pena del telediario'

El honor para nuestros ancestros era cosa seria. Defender la honra propia o de los suyos podía llegar a ser un asunto capital en la vida de una persona. Seguramente en muchas ocasiones había postureo e hipocresía, pero en otras existía una firme voluntad de defender la verdad y el nombre de uno mismo.

Francisco Camps defendió siempre su inocencia. Negó cualquier implicación en las distintas piezas de la trama Gürtel en las que fue imputado. Ayer fue absuelto de la última causa judicial. Después de 16 años y diez procesos, el expresident de la Generalitat reivindicó ayer delante de la prensa y de sus abogados su nombre y su honor.

No hay que echar mucho la vista atrás para recordar las duras intervenciones de la entonces diputada Mónica Oltra contra Camps por estos asuntos. En 2009 llegó a decir: "El día que me vea como usted, imputado, vilipendiado, pillado en todas las mentiras posibles, y más, siendo el hazmerreír de toda España, apareciendo más en las viñetas de los humoristas que en las noticias, ese día sí que me iría a mi casa". No sabía la vicepresidenta del Botànic la jugada que le tenía preparada el destino. Y lo que sufrió por defender también su nombre.

Camps y Oltra son dos caras de una misma moneda. Más allá del comportamiento de uno y de otra, son ejemplos del precio que puede pagar una persona a la que la 'pena del telediario' ya ha colgado un sambenito que le acompañará el resto de su vida. Da igual lo que sentencien los magistrados, las redes festejan sus propios aquelarres.

El silencio de Oltra y las declaraciones de Camps me llevan a pensar que la mayor pena que arrastran con ellos tiene que ver con el comportamiento de los que fueron sus colegas de partido. Rita Barberá lo sufrió hasta las últimas consecuencias.