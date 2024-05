Helen Lindes abre su casa y su corazón en Lanzarote: "No me encantaban los niños pero desde que soy madre vivo para ellos"

Helen Lindes nació en Lanzarote hace 42 años. A pesar de que la abandonó muy joven para abrirse paso en el mundo de la moda, su vinculación con la isla es total. Tiene una casa que mandaron construir sus padres y donde ella misma invirtió lo que ganó cuando fue proclamada Miss España, en el año 2000.

Helen reformó la vivienda en 2021, siguiendo las directrices del arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, prima hermana del rey Felipe, que es de Lanzarote.

Helen ha abierto las puertas de su casa a la revista Hola, donde posa con sus hijos, Alan, de 7 años, y Aura, de 5, nacidos de su matrimonio con el jugador de baloncesto del Real Madrid Rudy Fernández.

Durante el recorrido de su mansión que su padre no pudo conocer al morir, y su madre no vio reformada también por fallecer antes, Lindes habla, sobre todo, de sus hijos. "No era alguien a quien le encantaban los niños, pero desde que soy madre me ha cambiado totalmente la mentalidad. Vivo por y para ellos y me siento muy realizada. ¡Quién me lo iba a decir!".

Alan y Aura se parecen mucho a sus padres, son una mezcla física de ambos. El niño más inglés, como parte de la familia de Helen, y la niña, con muchas cosas del carácter que recuerdan a su deportivo padre. "Los niños están en una etapa preciosa y no me quiero perder nada de su infancia".

Dice la modelo que todos los días desayunan juntos los cuatro. Cuando están en Lanzarote van a la playa, a montar a caballo, o se bañan en la piscina en pleno mes de diciembre.

También se siente muy feliz junto a su marido, quien ha anunciado este año la retirada del deporte, donde ha obtenido tantos éxitos, como jugador del Real Madrid y de la Selección Española.

"Rudy y yo, cuando nos conocimos tuvimos claro que éramos el uno para el otro. Conectamos muy bien, tenemos caracteres parecidos y, sobre todo, tenemos los mismos valores y metas en la vida". Helen añade que durante su relación "tenemos la suerte de no haber sufrido altibajos. Cada día nos conocemos más el uNo al otro y eso hace que la relación se consolide".

El jugador de baloncesto, Rudy Fernández, en el momento de anunciar su retirada. ARCHIVO

Tanto ella como Rudy se involucran por igual en la educación de los niños, desde llevarles y recogerles en el colegio hasta acompañarles a clases extra escolares y jugar con ellos.

Señala Helen que "ha habido momentos de mi carrera en los que me he sentido que estaba totalmente realizada. Lo cierto es que no puedo pedir más, todo lo que he soñado se ha cumplido con creces".