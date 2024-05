Aitana se hace un nuevo tatuaje y sus fans comienzan a lanzar teorías: "Sabemos lo que eres"

La cantante Aitana ha vuelto a revolucionar las redes sociales después de descubrirse el nuevo tatuaje que se ha hecho en el hombro izquierdo. No ha explicado por qué ha elegido ese dibujo, pero sus fans han empezado a sacar teorías.

Se trata de una pequeña estrella de color negro con lo que la artista se ha vuelto a marcar la piel. No se ha pronunciado acerca del tatuaje y se desconoce si hay algún significado específico detrás, pero muchos de sus seguidores consideran que puede estar relacionado con su estatus como estrella del pop, no solo en España, sino a nivel internacional.

"La estrella, Aitana, sabemos lo que eres", ha escrito una seguidora en su perfil de X, donde ha compartido una imagen en la que se ve claramente el tatuaje.

la estrella, aitana sabemos lo q eres⭐️❤️ pic.twitter.com/tYcj9Nyrmq — ale🍒 (@nosoyalee_) May 26, 2024

No es el único que tiene la cantante, pues se hizo también un hada y una mariposa en el brazo izquierdo y en el derecho respectivamente. A finales de 2023, explicó su significado en uno de sus conciertos en Madrid.

"Después de dos años en los que no me había hecho nada, me apetecía mucho hacerme un hada", expresó para sus fans en los ensayos previos. "Es una ninfa que se parece a mí, tiene el flequillito y refleja mi lado más de fantasía. Es de protección. Dicen que si te tatúas una ninfa te protege de alguna forma", añadió la artista.

Aitana, que últimamente no sale del foco mediático, sobre todo desde que lanzó el tema Akureyri junto a Sebastián Yatra, ha asegurado en varias entrevistas que va a comenzar una nueva era en su carrera como artista, algo que se empezará a notar en la colaboración con Sen Senra, que verá la luz este viernes 31 de mayo, y en su próximo single.

Aitana habla de su próximo single 🙆‍♀️🥰

Será en solitario 🥳✌️ pic.twitter.com/uTlFbvYBYq — V𝛼mpirest 7💎 130💿 45📀 (@Vampireest) May 22, 2024

"Se va a notar mucho con el próximo sencillo que voy a sacar, que va a ser en solitario. Ahí ya se va a notar mucho por dónde voy. Es otra cosa. No es Alpha, no es 11 Razones y no es Spoiler. Es otra cosa", ha asegurado la catalana en una entrevista en México.

"Creo que un poco mi sello es eso, que yo, en cada álbum, ofrezco cosas distintas. Y eso es lo que yo quiero, realmente, reflejar", ha añadido Aitana, que ha asegurado que ama el pop, es lo que le gusta hacer y no se ve "haciendo otra cosa".