Cómo consultar las listas de admitidos a las escuelas infantiles de Pamplona

Pamplona ya ha hecho pública la lista provisional de admisiones a escuelas infantiles de la ciudad. Las familias podrán consultarla a través de Educa Portal, así como en los propios centros escolares. Además, hasta el 3 de junio se abrirá el periodo de reclamaciones. la lista definitiva se dará a conocer el próximo 5 de junio y al día siguiente arrancará el periodo de matriculación, que finalizará el día 12 de ese mismo mes.

El plazo de solicitud finalizó a finales de abril. Estos centros educativos de Navarra, que atienden a niños de entre 0 y 3 años, recibieron un total de 1.685 solicitudes de ingreso para el curso escolar 2024/2025. De estas, 1.376 eran para alguna de las escuelas situadas en la ciudad de Pamplona: 1.072 pedían plaza en castellano, mientras que 304, en euskera. Las plazas se adjudicarán en función de las preferencias y los criterios exigidos.

Pamplona dispone en la actualidad de 1.069 plazas en las 12 escuelas infantiles municipales repartidas por los distintos barrios de la ciudad. Para este curso las vacantes disponibles eran 678, ya que hay menores que todavía no han completado el ciclo y seguirán inscritos en la escuela infantil. Estos centros son gratuitos para todas las familias, aunque hay que abonar el comedor en caso de optar por la jornada completa.

Las escuelas infantiles con más demanda

La escuela infantil con más demanda para el próximo curso fue la de Lezkairu, situada en la calle Valle de Egüés. En total, fueron más de 260 familias las que la eligieron como primera opción. Otra de las favoritas es la de Mendillorri, que se encuentra en la calle del Señorío de Egulbati, con 200 solicitudes. A estos dos centros les sigue Donibane, con 148 demandas. Hasta ahora estaba cerrado por obras.

Mendebaldea (con 145 inscripciones), Printzearen Harresi (130) y Hello Azpilagaña (122) y Hello Buztintxuri (110) también han superado el centenar de solicitudes por parte de las familias. El resto se dividen entre Goiz Eder (82), Izartegi (63), Haurtzaro (62), Hello Egunsenti (42) y José María Huarte (11).