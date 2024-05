"¡Ojalá que sea barato y no cueste más que el patinete!": los españoles ven con buenos ojos el seguro que obligará a contratar el Gobierno

Caminar por ciudades como Madrid o Barcelona es sinónimo de cruzarse con decenas de personas que usan patinetes eléctricos para ir a trabajar, para ver la ciudad o simplemente por ocio. Tanto es así que España cuenta ya con un registro de más de cinco millones de patinetes eléctricos. Sin embargo, desplazarse mediante este medio de transporte también supone asumir riesgos y exponerte de manera directa a sufrir un accidente.

Con intención de hacer más segura la conducción de patinetes, el Gobierno obligará a los usuarios a contratar un seguro para poder circular por las calles de España. De igual forma, estos dispositivos deberán también registrarse en la Dirección General de Tráfico (DGT), al ser considerados vehículos personales ligeros.

Así se establece en el proyecto de ley de Seguros de Automóviles que el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros. Una norma que deberá tramitarse todavía en las Cortes y que, aunque su entrada en vigor no se producirá previsiblemente hasta 2026, ya ha producido diferentes reacciones entre los ciudadanos.

Javier es un taxista que cada día se topa con innumerables patinetes eléctricos en las carreteras de la capital, para él, este medio de transporte "no es un vehículo, es un juguete" cuenta a 20minutos. "Las ruedas patinete son pequeñas si hay un bache en el suelo, se van a trabar", continúa explicando el conductor, quien encuentra necesario que tengan un seguro ya que "es un vehículo que está circulando por la carretera" y puede "dar cobertura los daños que se pueda causar el propio conductor y a los demás".

Richard, de 22 años, es uno de los ciudadanos que utiliza el patinete eléctrico a diario para trabajar. Él también está de acuerdo con esta medida y cree que de esta forma, "habrá más seguridad y no se sobrepasarán tanto los límites", aunque ruega que "ojalá sea barato". En cuanto al precio, Javier de 23 años y Patricia de 46, que normalmente van en bici por Madrid, creen que "igual si tienes que asegurarlo, no te sale rentable coger el patinete" y que el seguro "no debería ser muy caro, a ver si te va a costar más que el patinete".

Sin embargo ambos ciclistas consideran que es muy necesario. "Es un vehículo más. La gente va con el móvil y la policía los para mil veces porque van por el medio y sin respetar el carril, es peligroso", asegura Javier. "Es como estar en la jungla porque no tienes un carril para ti y cuando tienes que luchar contra coches es complicado, aunque yo con la bici tampoco tengo seguro", reconoce Andrea.

Pero no solo quienes lidian con el tráfico de las grandes ciudades saben lo peligroso que es meterse en las carreteras, los viandantes también reconocen que es arriesgado. "Cada persona mira su medio de locomoción, pero yo muy seguro no lo veo. Me parece perfecto que los patinetes tengan un seguro, mi idea ya era que lo tuviesen", afirma Pilar de 77 años. "He visto varios incidentes y de esta forma uno se asegura evitarlos, puede ser un medio seguro para las personas si son responsables", indica Dana, de 18 años.

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar?

Aunque la mayoría de los usuarios están de acuerdo con que tener un seguro para los patinetes eléctricos es una medida que ayudará a que haya mayor seguridad, muchos de ellos están preocupados por el precio y esperan que sean baratos.

Javier, el ciclista, asegura que solo pagaría este seguro si estuviese seguro de que va a usarlo a diario. Por su parte, Patricia asegura que por su coche paga 250 euros, así que por el seguro de un patinete eléctrico pagaría "como mucho entre 80/100 euros" y Miguel, un taxista de 35 años, cree que "lo lógico sería pagar entre 100 y 200 euros". Sin embargo, Dana solo pagaría "entre 18 y 30 euros".

Lo cierto es que el precio de los seguros destinados a este tipo de transporte pueden ir desde los 20 euros, para una póliza básica y hasta los 75 o 100 euros, por contratos que incluyen mayores garantías. No obstante, los españoles tendrán hasta 2026 para comparar precios o para decidir si dejan el patinete aparcado y lo cambian por otro medio de transporte.