Sanidad financiará desde junio la versión genérica del Champix para dejar de fumar

A partir de junio, las farmacias dispondrán de un nuevo fármaco financiado por el Estado para dejar de fumar. El Ministerio de Sanidad sufragará la versión genérica del Champix, un medicamento que fue retirado del mercado en 2021, pero que, tras solventarse la incidencia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha dado luz verde a la comercialización del genérico.

Según ha anunciado este miércoles la jefa de la Unidad de Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Sanidad, Susana Verdejo, la nueva alternativa farmacológica estará disponible en Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de Laboratorios Normon desde junio, después de que este mayo se haya incluido la formulación genérica de la varencilina en el noménclator de prestaciones de la cartera sanitaria.

Será, así, el tercer fármaco para dejar de fumar que esté financiado por el Estado, junto al Todacitán y el Recigarum, basados los dos en el principio activo de la cistina."Se han iniciado las negociaciones desde el Ministerio de Sanidad, ya que es fundamental conseguir que el tratamiento sea más accesible para los ciudadanos que quieran dejar de fumar", ha subrayado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la jornada de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

El anuncio cobra relevancia después de más de dos años de escasez de varencilina, que es por ahora de los fármacos subvencionados más eficaces para dejar de fumar. Y es que en 2021 se retiró del mercado el fármaco Champix, de la farmacéutica Pfizer, después de que la Aemps detectase la presencia de una nitrosamina, una sustancia potencialmente cancerígena, en el fármaco. Según ha contado Verdejo, ya se "ha solventado el problema" y el Gobierno espera que esté disponible en las farmacias a partir del mes de junio. Pero no será el fármaco de Pfizer el que esté financiado por el Ejecutivo, sino el genérico de este medicamento fabricado por Normon.

12 semanas de tratamiento

El sistema sufragará así un intento anual por paciente para que deje de fumar con este apoyo farmacológico, para el cual deberá cumplir una serie de condiciones: estar incluido en un programa de apoyo de deshabituación tabáquica; constatar que lo ha intentado dejar una vez en el último año; fumar al menos diez cigarrillos al día; y demostrar su alta dependencia mediante un test.

El envase del fármaco equivale a un mes de tratamiento, que será como máximo de 12 semanas, según se describe en su ficha técnica, que también indica que se deberá valorar la evolución de la efectividad del tratamiento entre receta y receta.

"Facilitar las salidas"

También en el acto de este miércoles, Padilla ha defendido la necesidad de actuar "de manera estricta ambiciosa y valiente en términos regulatorios con las nuevas formas de tabaco. "Necesitamos facilitar las salidas de aquellas personas que ya fuman y necesitamos liberar espacios libres de humo. También tenemos que equiparar la regulación de las nuevas formas del tabaco, de los nuevos productos a la regulación de los ya existentes", ha aseverado el secretario de Estado durante su intervención.

Padilla ha carcado contra el "entorno económico e industrial" de la industria del tabaco que, según ha asegurado, se "reconfigura" para poder "seguir ampliando sus beneficios". Así, para el 'número dos' de Mónica García, no hay que recurrir a la industria del tabaco para regular el tabaquismo. "La misma industria que ha generado un problema no va a ser la que va a ayudar a resolverlo, especialmente en un ámbito en el cual se trata de una industria que no aporta absolutamente nada positivo para la salud de la población. Esa es una cosa de la que tenemos que partir de la misma forma que no confiaríamos en la camorra para resolver el problema de la mafia", ha sostenido.