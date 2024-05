Tania Medina se derrumba al hablar de su estado de salud y pide empatía en redes sociales: "No sé qué me pasa"

Tania Medina se ha desahogado totalmente rota por todo lo que le está pasando. Desde hace un tiempo que la participante de La isla de las tentaciones tiene problemas con su organismo, ya que le han diagnosticado el síndrome de colon irritable, un trastorno frecuente que afecta al estómago y a los intestinos, y además, ya padecía de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.

Tras conocer más acerca del síndrome y de padecer los efectos de esta enfermedad, la modelo canaria está cada vez más preocupada y sensible. Tanto es así, que, entre lágrimas, se ha derrumbado a la hora de hablar de su estado de salud en la actualidad.

La influencer es una persona muy deportista, pero estas enfermedades están limitando su vida. Sin poder esconder el mal momento que está atravesando, la canaria ha relatado que ha tenido que abandonar el gimnasio en mitad del entrenamiento por un fuerte dolo abdominal y la "frustración" de sentirse mal.

Después de este suceso, Tania Medina no ha podido más y se ha roto a llorar para desahogarse. "No sé qué me pasa", ha dicho entre sollozos. Unas lágrimas que han generado controversia y han hecho que la influencer se vea obligada a emitir un comunicado explicando detalladamente lo que ha sucedido.

"Cada uno llora por lo que quiere, pero ayer no lo hacía por 'verme la tripa', que siempre van a lo mismo", ha empezado el comunicado, contestando a las erróneas interpretaciones. Ha continuado intentando explicar el cúmulo de emociones que tiene últimamente. El no encontrarse bien, no ver mejoría e intentar seguir haciendo las cosas que le gustan y no poder es el conjunto de cosas que le hicieron reaccionar de esa manera.

Historia de Instagram de Tania Medina. INSTAGRAM

"Piden naturalidad, que mostremos nuestra realidad, nuestro día a día, pero luego lo hacemos y también les parece mal", ha dicho a los que la critican, y ha aprovechado para pedir empatía y respeto por las redes. "Intenten ver la buena intención de las cosas que decimos por aquí", ha zanjado el tema aún muy afectada.