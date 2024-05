Investigan a un profesor en Lugo por abusar sexualmente de alumnas: las niñas metieron una nota en el buzón del colegio relatándolo

La Policía Nacional de Lugo está investigando a un profesor del CEIP Albeiros de la capital lucense como posible autor de abusos sexuales continuados a varias alumnas menores de edad, que denunciaron los hechos en una carta redactada y firmada por todas.

Según ha adelantado el diario local El Progreso, las niñas pertenecen a la misma clase y tienen unos nueve años. Fue por iniciativa de una de ellas -aparentemente la que más estaba sufriendo los supuestos abusos- por lo que decidieron escribir una nota contándolo todo, la firmaron y la metieron en el buzón de sugerencias que tienen en su aula el jueves pasado.

Fue una de las profesoras de las niñas la que recogió la nota con el testimonio y, aunque se desconoce como ha actuado la dirección del colegio desde entonces, se sabe que el maestro lleva de baja desde el lunes. Por su parte, ya son cinco las familias que han denunciado al docente, y esperan que otras más lo hagan en los próximos días.

"Estaban pasando un infierno"

Asimismo, El Progreso ha recogido el relato de los padres de algunas de las víctimas, que precisan que sus hijas "estaban pasando un infierno" prácticamente desde que empezó el curso, en septiembre de 2023. "Veo desde el minuto uno que mi hija está contando la verdad, porque hay detalles y formas de contar que no se pueden inventar", explica una de las madres en declaraciones a la cabecera local.

"Me cuenta los detalles, que primero empezaba ganándose su confianza, sentándolas en el regazo y luego ya empezaban los tocamientos. Me empieza a contar que el profesor le aprieta hasta que nota sus partes íntimas, que cuando le dice que le deje sentarse en las piernas y no tan atrás él no le deja, que le toca por la barriga, por las piernas, que le mete la mano bajo la camiseta; le empezaba diciendo que le iba a hacer un masaje y al final le iba metiendo la mano", explica la mujer

Desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP también han afirmado "tener constancia de los hechos denunciados" y haber iniciado diligencias informativas para esclarecer lo sucedido y poder adoptar las medidas oportunas. De todos modos, al tratarse de una cuestión sensible que involucra a menores de edad, la Consellería no ha ofrecido más detalles al respecto.

"De confirmarse estas denuncias, esperamos que la persona que hizo esto no salga impune", ha asegurado el conselleiro de la cartera educativa gallega, Román Rodríguez, desde la ciudad de Málaga, donde se encuentra participando en el III Foro de Educación, Innovación y Tecnología. "Es muy importante que se investigue y se llegue al fondo de este asunto", ha manifestado.