Los juegos de mesa de siempre se adaptan a los nuevos tiempos: 'Hotel'. 'Atmospheare', 'Scrabble', '¡Aventureros al tren!'...

Hay vestigios que demuestran que hace unos 5.000 años la humanidad ya jugaba a una suerte de juegos de mesa, en los que los protagonistas eran unos dados primitivos. Hoy en día, milenios después, los juegos de mesa siguen siendo uno de los entretenimientos más populares, hasta el punto de que tienen su propio Día Internacional del juego de mesa, el 1 de junio.

Y como es renovarse o morir, incluso si tienes un alma de cartón en forma de tablero, muchos de los grandes juegos clásicos han ido sacando en los últimos años distintas versiones, ya sea con reglas nuevas, elementos nunca vistos o adaptándose a las modas con versiones tematizadas de la serie, la saga o el asunto más en auge.

Un ejemplo de ello es el famoso Scrabble, que por primera vez en sus 75 años de historia ha lanzado una edición que introduce un cambio significativo en el juego: un tablero de doble cara.

Hotel, un juego lanzado en 1974, acaba de sacar una versión que moderniza su presentación y sus componentes. El juego de cartas UNO, puso a la venta una versión que abría las puertas de la diversión en la mesa de juego a personas con daltonismo y además se hibridó con el cuatro en raya, entre otros muchos cambios y otros muchos juegos. Repasamos algunos de ellos y sus novedades.

'Scrabble'

El nuevo juego del Scrabble. ARCHIVO

Con el nuevo modo Scrabble Jugamos Juntos, el juego de formar palabras añade una segunda cara al tablero, con una versión cooperativa y más rápida. El nuevo modo de juego vendrá incluido en todos los ejemplares de Scrabble, simplemente dando la vuelta al tablero. Incluirá además una baraja de cartas llamada Objetivos, que propondrá retos extra a los jugadores.

'Hero Quest'

El juego Hero Quest. ARCHIVO

Lanzado en 1989, este juego de rol de mazmorras ha pasado por muchos cambios y ha tenido muchas ampliaciones. En 2021 se lanzó una gran reedición, con componentes de alta calidad, miniaturas detalladas y nuevas ilustraciones. Entre 2022 y 2023 salieron las ampliaciones The Frozen Horror, The Mage of the Mirror y Prophecy of Telor, con nuevos personajes y misiones.

'Hotel'

Juego del 'Hotel'. ARCHIVO

Salió al mercado en 1974 y permitía a cualquiera convertirse en dueño de un imperio hotelero. Tras su gran boom en los 80 y 90 en España, Hotel ha regresado este año a las tiendas modernizando su presentación y sus componentes, pero manteniendo intacta la dinámica de juego, que consiste en adquirir y mejorar hoteles para cobrar el mayor alquiler posible.

'¡Aventureros al tren!'

El juego '¡Viajeros al tren!' edición Iberia. ASMODEE

El clásico ¡Aventureros al tren! ha presentado en nuestro país su edición Iberia, que permitirá a sus jugadores recorrer la geografía española y de la vecina Portugal conectando recorridos e incluso viajando en ferry a las Islas Baleares. Lanzado originalmente en 2004, los jugadores deben lograr que sus pequeños vagones viajen por un mapa, sumando puntos. El juego, que originalmente recorría el mapa de Estados Unidos y Canadá, cuenta con más de 15 expansiones ambientadas en diferentes países de Europa, Asia o América.

'‘Monopoly'

Juego del Monopoly knockout. ARCHIVO

Uno de los que más versiones ha lanzado desde 1935, cuando comenzó a venderse. Se han lanzado ediciones como Monopoly España (2023), basada en una votación pública para elegir las localidades del tablero. Además, hay un Monopoly tramposo, uno de La casa de Papel, del Fornite o el Monopoly Knockout (2023), donde el tablero es recto y tiene más de un metro de largo.

'Atmosfear'

Juego del Atmosfear. ARCHIVO

Cuando este juego contrarreloj llegó a España en 1991 incluía una cinta de VHS que se reproducía a la vez que se jugaba, asustando. metiendo prisa o dando indicaciones a los jugadores. A medida que avanzó la tecnología surgió una versión con DVD (2004) y finalmente una que incluía la posibilidad de interactuar a través del móvil y una app (2019).

'Uno'

Juego del Uno Quatro. ARCHIVO

Creado en el año 1971, este juego de cartas es uno de los más conocidos en versión baraja. Como se basa en colores, en 2017 lanzó una versión para personas daltónicas y en 2019 una que endurecía las sanciones y vueltas de tuerca. El UNO Quatro, lanzado el año pasado, combina el desafío de obtener un cuatro en raya con la estrategia de combinar números y colores.

'Trivial Pursuit'

Trivial de Harry Potter. ARCHIVO

Se empezó a vender en 1981 y desató la locura por conseguir ‘quesitos’ con conocimientos de Geografía , Arte y Literatura, Historia, Entretenimiento, Ciencias y Naturaleza y Deportes. Después se abrió a todo tipo de campos, con miles de preguntas sobre Harry Potter (2018), por ejemplo, o versiones dedicadas a los años 2000, a Disney, a Friends, a equipos de fútbol, de terror...

'Pictionary'

Pictionary Adultos ARCHIVO

A punto de llegar a su 40 aniversario (se lanzó en 1985)este juego de adivinar palabras mediante dibujos se ha modernizado con distintas versiones, la última Pictionary Air, donde se dibuja en el aire y se ve el trazo en la pantalla de la tele o Pictionary vs IA (2023), donde se juega con una inteligencia artificial. Para finales de año aún se espera una nueva versión para adultos.