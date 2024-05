No es alergia, es covid: la tasa de contagios se cuadruplica pese al calor y los epidemiólogos señalan a una cepa que procede de ómicron

Nos hemos "medio olvidado" de la covid pero lo cierto es que el virus que la causa, el SARS-CoV-2, sigue evolucionando en cada humano que infecta y, como ya advertían los especialista, llegó para quedarse. Si el año pasado por estas fechas la circulación iba a la baja, este mayo de 2024, cuando la covid "se ha incorporado al resto de catarros", acumula ya más de un mes de subida en la incidencia tanto en atención primaria como en hospitales.

Así lo reflejan las cifras del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III. Según el último informe publicado, con los datos relativos a la semana del 13 al 19 de mayo, la incidencia de covid se estima en 27,8 casos por cada 100.000 habitantes en atención primaria. En los hospitales son 1,86 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el porcentaje de positividad a coronavirus se sitúa en España en el 6,5%. Esto quiere decir que de cada 100 pruebas de detección rápida que se realizan -de las pocas que se hacen actualmente-, entre seis y siete dan positivo en covid.

Comparando estas cifras con las que de hace un mes, se observa que la covid sigue haciendo de las suyas en España, donde los catarros no cesan ni con la llegada de las altas temperaturas. De nuevo se confirma la teoría de los expertos: el coronavirus no es estacional sino que depende del volumen de las interacciones sociales. Según el informe SiVIRA de la semana del 15 al 21 de abril, hace un mes la tasa de covid en atención primaria se situaba en 7,7 casos por cada 100.000 habitantes, en 0,3 en centros hospitalarios, y la positividad era del 1,6%.

Ilustración de coronavirus. Getty Images

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, explica a 20minutos que si bien la incidencia ha registrado un cambio de tendencia, hay que poner "en su justa medida" este incremento: "Ha pasado de estar a ras a estar subiendo un poquito. Está subiendo, sí, pero desde la nada. La tasa actual es inferior a las temporadas anteriores, incluso más baja que la pasada, cuando ya nadie hablaba de pandemia", recalca. Así se observa igualmente en la gráfica por temporadas del ISCIII:

Tasa estimada de COVID-19 por temporada en España, a 19 de mayo de 2024. SiVIRA

Zurriaga recuerda que la covid no se comporta como un virus estacional y que ahora estamos en un momento de fin de exámenes universitarios y los estudiantes vuelven a sus casa, que pronto vendrá el fin del curso escolar y muchos niños se quedarán con los abuelos o que arranca la temporada de festivales de música y conciertos -"ahora tenemos uno gordísimo en Madrid", dice en referencia a las dos citas de Taylor Swift-. "Todo esto hace que la gente se mueva mucho y esto nos lleva a socializar de forma diferente al invierno y que, incluso siendo época de calor, haya un poco más de movimiento de virus. Pero en este momento los datos no indican que estemos en un momento de mayor problemática", asegura.

El epidemiólogo y pediatra Quique Bassat es claro y conciso para describir la foto epidemiológica actual del covid en España: "Bastante circulación, bastantes casos, pero poca repercusión clínica". Con él coincide la inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles, que asegura que "están subiendo los casos, pero es difícil de detectar por las pocas pruebas que se realizan". "Antes decíamos 'estoy con catarro pero no es covid', porque lo sabías porque te habías hecho un test, pero ahora ya nadie dice nada. Lo hemos incorporado al resto de catarros", comenta. En las residencias de mayores, donde se concentran personas especialmente vulnerables a esta enfermedad, sí se realizan más pruebas y sus resultados "son un reflejo del resto de la población".

Asimismo, Cañelles apunta que, en plena primavera, los síntomas de covid "se confunden con la alergia". Bassat agrega que sí "se podría confundir la sintomatología inicial", cuando la covid afecta a las vías respiratorias altas (nariz y cuello). Sin embargo, continúa, "no necesariamente coindice" y "no es evidente que haya tanta similitud". Además, "no ha habido ningún cambio en particular en la epidemiología del covid que lo haya hecho más parecido a la alergia".

Zurriaga, que también observa "relajación" en la población actual con esta enfermedad y ello puede contribuir a la difusión, pero destaca que "lo importante es que no tengamos casos graves", por lo que pide "mantener la atención" para que no repercuta en un aumento de la mortalidad.

Variantes predominantes

Respecto a las variantes circulantes de forma predominante, la identificada en mayor proporción en la última semana en los centros centinela de atención primaria ha sido la BA.2.86 (59,62%), que procede un puzle de linajes y sublinajes de JN.1, que es la variante que ha predominado (81,49%) desde el inicio de la temporada, según los datos del ISCIII.

"Siguen siendo derivaciones de ómicron y la sintomatología es la misma", apunta Cañelles, que confía en que desde ahora que empieza el tiempo caluroso y pasamos más tiempo en exteriores "y hasta mitad de agosto, no esperaría ninguna oleada especial".

Síntomas más frecuentes de covid en España, a 19 de mayo de 2024. SiVIRA

Según el informe del ISCIII, que también recoge los síntomas más frecuentes, estos son la tos, el malestar general, el dolor de garganta y la fiebre. Más de la mitad de los casos detectados reportar una aparición de los síntomas de forma súbita.