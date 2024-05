Los ecologistas piden regresar al sistema de devolución de los cascos ante la "falsedad" de los datos de reciclaje de botellas de plástico

El sistema de devolución de envases después de su uso a cambio de recuperar una fianza que hasta hace años funcionó para los vidrios podría volver a aplicarse en España para botellas de plástico y otros como latas y briks si el Gobierno tiene en cuenta los datos "reales" de recogida de estos artículos en España que han presentado este miércoles en Madrid Greenpeace, Ecologistas en Acción y Retorna y que son muy inferiores a las oficiales y al objetivo fijado por la UE. Según estas organizaciones, el "índice fiable" de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso fue en 2021 del 36%, frente al 71,1% que certificó Ecoembes. Consideran ya incumplido el objetivo del 70% para 2023 y los de los siguientes años, hasta el 85% en 2027, que fija la ley de residuos de la UE estarían obligados a implantar en España un Sistema de Depósito y Retorno cuya puesta en marcha estas organizaciones reclamarán ahora al Ministerio de Transición Ecológica.

Las tres organizaciones ecologistas, miembros de la Alianza Residuo Cero, han presentado las conclusiones del informe que encargaron a la consultora europea Eunomia, que actúa como consultora también de la Comisión Europea en cuestiones de medio ambiente, para conocer cuáles son los datos "reales" de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso, en la sospecha de que son mucho menos de las que ofrece Ecoembes, una empresa sin ánimo de lucro respaldada por fabricantes y comerciantes y que es la fuente de la que bebe el departamento de Teresa Ribera para no haber ordenado todavía crear un sistema de recogida de cascos para plásticos como el que existía hace años para el vidrio.

Entonces, las botellas de este material tenían un recargo en su precio -una fianza- que el consumidor recuperaba cuando lo devolvía al establecimiento. Según han explicado este miércoles responsables de las organizaciones ecologistas, en el caso de los plásticos funcionaría de una manera similar: el precio de botellas de plástico de agua, refrescos o zumos "como las que vemos en todos sitios" pero también de latas y briks según la normativa sería unos 10 céntimos más caro y el consumidor los recuperaría al retornarlas en comercios o supermercados, ya sea a personas físicas o a máquinas que estos deberían establecer, según su preferencia. Reclaman al Gobierno que exija su puesta en marcha a fabricantes, comercios y grandes superficies a partir del próximo mes de octubre para que sea una realidad en, a lo sumo, dentro de dos años.

Información falseada

Este Sistema de Depósito y Retorno figura en la Ley de Residuos que España adoptó en 2022 tras la aprobación de la norma a nivel europeo y que todavía no se ha creado porque tanto fabricantes como comercios se comprometieron a cumplir los objetivos fijados de recogida separada de envases de plásticos -ya fuera mediante su depósito en el contenedor amarillo o mediante acuerdos con empresas de todo tipo para su recogida- antes de tener que volver al sistema de retorno a cambio de una fianza que tanto lucharon por eliminar en el caso del vidrio. Ecoembes, una empresa sin ánimo de lucro detrás de las que están estos mismos actores, sería la encargada de organizar la recogida y también de cuantificar una tasa de reciclado que estas tres organizaciones denuncian que está "falseada".

Este miércoles, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Retorna han acusado a Ecoembes de "mentir" y "falsear" los datos de recogida de botellas de plástico, para ofrecer unas cifras en línea con las obligaciones de la industria, que son muy superiores a los que arroja el estudio que han encargado a la consultora Eunomia, que ha comparado el número de botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros que se ponen en el mercado, las que se depositan en los contenedores amarillos y las que se recoge "fuera de casa", es decir, en establecimientos de todo tipo que tienen acuerdos con Ecoembes para retirarlas. Según el portavoz de Retorna, Miquel Roset, cada día circulan hasta 55 millones de envases de este tipo, de los que 35 terminan en vertederos o abandonados en cualquier sitio. "Todos los expertos saben que los resultados de recogida de los últimos 25 años no son reales, España está reportando a la UE unas cifras que no son reales y nos encontramos latas, botellas y briks tirados en nuestras playas y montes", ha enfatizado.

Según las conclusiones "más conservadoras" de esta "evaluación independiente", las cifras son notablemente inferiores a las que da Ecoembes por lo que respecta a la recogida y superiores en cuento a las que se ponen en la venta. En el primer caso, el informe dice que las botellas que se depositan en el contenedor amarillo serían 47.000 toneladas en lugar de 36.000, las que se recuperan "fuera del hogar" pasarían de 47.000 toneladas a 18.000. Por otra parte, hace suyo el "fraude del 15%" que "reconoce el propio Ministerio" en cuanto a las cifras de venta, que no sería 154.000 toneladas, sino 178.000.

Con estas cifras, Eunomia asegura que rebaja el grado de recogida separada de botellas en 2021 de un solo uso del 71,1% que asegura Ecoembes al "índice fiable del 36%", muy lejos de la cifra oficial y del objetivo que debería cumplir España ya en 2023. Según el portavoz de Greenpeace, Julio Barea, a través de Ecembes la industria que debería poner en pie el sistema de recogida "manipula" los datos con lo que el informe llama "cajas oscuras", como la "falta de transparencia en los datos", su mala distribución por comunidades o "un gran incremento imprevisto" de recogida detectado cada año. "Demostramos que Ecoembes miente y, lo que es peor, que las administraciones que tienen que reciclar se están escondiendo", ha señalado Erika González, coordinadora de Ecologistas en Acción.

Ecoembes pasa la responsabilidad a Ribera

Frente a estas acusaciones, Ecoembes se ha limitado a señalar que atiende "oportunamente los requerimientos de información" del Ministerio y que "se ha ofrecido a colaborar activamente en aplicar con el máximo rigor" la metodología de cálculo de la Comisión Europea sobre recogida separada de botellas de plástico, que también figura en un real decreto de 2022. "Por tanto, es el propio Ministerio de Transición Ecológica el que tiene la legitimidad y responsabilidad de elaborar y hacer oficial esta información", ha comentado la empresa en reacción al informe de la Alianza Residuos Cero.

Ecoembes asegura que su "principal objetivo" es "seguir avanzando hacia un futuro sin residuos" y que "para ello seguiremos reforzando el sistema para cumplir irrenunciablemente con los objetivos de recogida separada y reciclado establecidos en el reglamento nacional, y el futuro reglamento de envases europeo".

Obligación si no se cumplían los objetivos

En cumplimiento de la Ley de Residuos, el Ministerio de Transición Ecológica tiene hasta el 30 de octubre de este año para evaluar el cumplimiento de los objetivos de recogida separada de botellas de plástico fijados para 2023 y 2025. Si no se cumplen, como aseguran estas organizaciones, deberá exigir la puesta en marcha del sistema obligatorio para asegurar que se cumplen las metas para 2027 y 2029. La "evaluación independiente" de Eunomia concluye que con un 36% en 2021 "no hay nada que sugiera que la tasa [de recogida] en 2022 y 2023 sea significativamente más elevada", así como la "confianza" de que "España no cumplirá el objetivo del 70% en 2023".

La Alianza Residuos Cero reclama a Ribera "declarar el incumplimiento" del artículo 59 de la norma, que contempla los objetivos de recogida separada de botellas de plástico -del 70% en 2023, 77% en 2025", 85% en 2027 y 90% en 2030- y que señala que si no se cumplen los objetivos fijados hasta 2027 -que las tres organizaciones ya dan este miércoles por imposibles- debería implantarse del Sistema de Depósito y Retorno para envases de bebidas de un solo uso".

Para ello, en los próximos días Greenpeace, Ecologistas en Acción y Retorna facilitarán el informe con sus datos a la vicepresidenta tercera y pedirán una reunión con ella y con su secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Según han señalado, también elevarán sus conclusiones a la Comisión Europea.

Buenos resultados en otros países

Las organizaciones ecologistas han considerado como "buena noticia" que, a pesar de lo que consideran un incumplimiento flagrante de los objetivos de recogida separada de botellas, esto vaya a tener como consecuencia la recuperación del sistema de recogida de "cascos" como el que afirman que existe en medio centenar de países, entre ellos Alemania, los bálticos o Estados Unidos, donde aseguran que la proporción de recogida de envases de plástico escaló hasta cotas del 70 y 80% solo en el primer año de aplicación, igual que confían que sucedería en España.

"En Alemania, el 80% de estos envases se recogen de forma manual en los puntos de recogida, los comercios reciben parte de esta fianza, en un 'win-win'", ha aseverado Roset, que señala como beneficio para la industria que ni fabricantes ni comercios tendrían que competir con productos o acciones menos sostenibles porque todos estarían obligados al sistema de recogida.