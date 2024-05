El escritor Alejandro Jodorowsky regresa a España a los 95 años: "Es difícil hablar de la verdad porque es imposible conocerla"

Los periodistas convocados en la elegante sede de la editorial Siruela (Madrid) -y algún otro que solo va a escuchar al insigne personaje- aplaudimos cuando Alejandro Jodorowsky entra en la sala donde hablará de su nuevo libro recopilatorio: La voz del maestro. Este artista de culto ha vuelto a España nueve años después de su último viaje.

Polifacético, infatigable, visionario, pionero e inclasificable, Jodorowsky, de 95 años (y medio, añadirá él, ávido por seguir atesorando), luce un juvenil look negro, todavía conserva buen cabello y camina con cierta seguridad hacia su sitio en la mesa alargada, donde parece un Jesucristo y los informadores, sus apóstoles con libreta.

Jororowsky (Antofagasta, Chile, 1929) no está muy cansado, a pesar de que la semana pasada se encontraba en California y este lunes y martes ha presentado en Madrid su documental Psicomagia: un arte para sanar ante 2.000 personas deseosas de alternar con él en un coloquio.

Escritor, filósofo, poeta, ensayista, guionista de cómic, dramaturgo, cineasta (intentó una adaptación de Dune de Frank Herbert que fracasó pero que copiaron otros con notable éxito), psicomago, experto en la lectura del tarot, sanador... Su versatilidad es probablemente una de las recetas para alcanzar la edad que exhibe con sus facultades mentales en buen estado de revista.

'La voz del maestro' está editada por Siruela y es un compendio de consejos de Alejandro Jodorowsky. CEDIDA

Su clásica ironía, las respuestas con trampa, las preguntas a otras preguntas... van a salir a relucir en una rueda de prensa inédita, donde incluso se leen algunos de sus versos elegidos por él al azar para explicar que todo está en cuatro conceptos: cerebro, corazón, sexo y cuerpo. La prueba se halla, lo vamos a ver, en su lírica: "El ego intelectual piensa/el ego emocional siente/el ego sexual desea/el ego corporal necesita/la conciencia intercomunica".

La voz del maestro, que contiene estos versos, es un compendio en píldoras de todos sus consejos de los últimos 60 años. Está reeditado por Siruela en una bellísima versión en tapas de cartón y distintos colores con letras grandes en blanco. Y resume tres de sus títulos más emblemáticos: Cabaret místico, Psicomagia y La vida del Tarot.

El autor en su reciente visita a Madrid, tras nueve años de ausencia. CEDIDA

Escoltado por su mujer desde hace 20 años, Pascale, y por su editora, hará reír y pensar a los escuchantes por sentencias relacionadas con temas presentes y pretéritos, si bien, para un hombre de casi un siglo, el pasado, bien pasado está. Aquí van algunas de sus reflexiones:

Su último libro: "Te envié (se dirige a su editora, Ofelia Grande) un escrito con tres partes y salió este libro que tiene dos. Es esencialmente literario. Mi tercera parte era teatral, otra cosa diferente. Después del éxito de este vamos a publicar la tercera parte empujada para más tarde". Ofelia Grande asiente satisfecha.

El presente: "Por una parte trato de encontrar qué es la verdad interior. Y raspando en busca de eso, me encuentro con la verdad de mi abuelo, que es de dónde vinimos. Eso es la sabiduría del pasado. Cada uno de nosotros tiene el pasado de sus padres, que es muy importante, pero el pasado y el futuro no son la verdad. El pasado pasó, pero no tiene que ver con el presente. La vida está en el aquí".

"La única realidad que tenemos es el planeta tierra, somos terrestres"

La verdad: ¿Qué es? Es difícil hablar de ella porque nos es imposible conocerla. Yo tengo una idea de la verdad, pero la verdad no la tengo. Es tan inmenso el paisaje... ¿Qué es el universo? Vivimos no en un planeta, sino en un universo.

La tierra: "La única realidad que tenemos es el planeta tierra, somos terrestres. No estamos constituidos con órganos que nos permitan vivir fuera de este planeta".

Las creencias: "Cada persona tiene derecho a tener las creencias que quiera, pero debe creerlas. La sociedad se crea con salvajes, todos nosotros estamos en el mismo árbol genealógico, fuimos salvajes y nos hemos convertido en lo que somos. Seres civilizados. Más tarde nos hacemos sabios y luego conocedores de parte del universo".

Los países son inventos que se fueron haciendo, creando lenguajes

El universo: "Los descendientes de nosotros sí llegarán a conocer el universo. Tenemos un inconsciente que nos une a todos. No hay ninguna separación entre nosotros. Somos un solo individuo. Tenemos un celular y te contestan en China. ¿Cómo puede suceder esto? Porque tocamos la unión, todos estamos unidos y somos parientes. Tenemos el mismo árbol genealógico. Hay errores simpáticos en esta teoría, pero a veces la búsqueda nos lleva a soluciones que son formidables, otras veces a bombas atómicas, a todo tipo de religiones, a cosas económicas. El mundo parece entonces una ruina".

La dieta: Descubrimos la verdad comiendo la comida que tenemos que comer. Primero que todo, hay que vigilar la dieta. Tenemos cuatro partes: cerebro, que son palabras; corazón, emocional; sexo eso funciona. Y luego está la verdad que es el cuerpo. Todos parecemos distintos. Pero todos tenemos la misma raza. Lo que queda de uno al final es el hueso y el esqueleto.

Enfrentamiento: No hay ni menos ni más. Hay una realidad unida. En realidad somos uno. Los países son inventos que se fueron haciendo, creando lenguajes. Son creencias sobre creencias. No existe poder sobre ese tipo. Es maravilloso lo que los animales han llegado a hacer en este sentido".

Las guerras las creamos nosotros, sería facilísimo evitarlas

Autoayuda: "Me identifico con este mundo como poeta, como artista, no como científico. No creo en la ciencia porque no da soluciones. La verdad no está en cuánto dinero tú generas. La verdad está en el sacrificio del ego".

Los animales: "Yo pasé con un maestro zen japonés auténtico que me enseñó a pensar. No pienses, siente. Cuando sientes, es otra cosa. Ahí descubres de qué animal vienes. Ahora me estoy defendiendo para que no me demuelan, me siento un león".

Las guerras: "Las guerras las creamos nosotros. Sería facilísimo evitar la guerra".

Dios: "¿De qué me hablas? ¿Tú crees que existe Dios? No se puede afirmar que exista. Es una creencia, elimina las creencias y acepta las verdades. Alguien lo creó, pero no sé cómo. Usando el inconsciente común. No tenemos órganos para captar la verdad".

¿Quién es David Lynch? Dije que no iba a estar en lucha con nadie. Déjenme tranquilo

Sincronicidad: "Hay que tener mucho cuidado porque a cada momento está pasando. Un viejo amigo al que no ves, piensas en él, y de repente te llama. Si queremos que algo cambie, hay que quererlo de verdad, como que pare la guerra en Israel".

Cine: "El cine actual es puro entretenimiento. Hollywood no da nada, es un veneno. Depende de cuánto vale la película, eso da. El arte está para sanar".

Nadie sabe lo que hay después de muerto, no me hagan preguntas inútiles

David Lynch: "¿Quién? Yo hice una película donde el héroe era el planeta. No se pudo hacer, pero marcó a mucha gente. Pero dije que no voy a estar en lucha con nadie. Déjenme tranquilo. No me meto en la obra ajena".

Muerte: "Nadie sabe lo que hay después de muerto. No me hagan preguntas inútiles".

Alejandro Jodorowsky mantendrá un encuentro con los lectores este sábado día 2 en la Feria del Libro de Madrid.