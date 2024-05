Rosario Mohedano habla de la detención de su ex, Antonio Tejado: "A nosotros no nos afecta y mi hijo tiene toda su vida cubierta"

Rosario Mohedano está centrada en su nueva música, pues hace un par de meses que estrenó Ave fénix, su último tema. Sin embargo, la cantante tenía previsto lanzarlo antes, pero decidió posponerlo porque detuvieron a su ex, Antonio Tejado, a mediados de febrero, y prefería mantenerse al margen.

Así lo revela en una entrevista que ha concedido a Semana: "Lo retrasamos porque fue un momento en el que tenía también que desaparecer".

"A veces es mejor no estar. Yo estaba con quien debía y tenía que estar, que era con mis hijos, sobre todo con el mayor", sostiene, en referencia a Antonio, el hijo de 15 años que tuvo con Tejado.

"A nosotros no nos afecta porque mi hijo tiene todas las parcelas de su vida cubiertas, gracias a Dios. Lo que nosotros no podíamos controlar eran las preguntas o la persecución de la prensa", añade la hija de Rosa Benito.

"Por mi hijo no voy a hacer ningún tipo de declaración, pero sí que tengo que decir que a nosotros no nos afecta, siempre y cuando la prensa nos deje tranquilos con este asunto", opina la cantante, que no se ha pronunciado sobre la detención del sobrino de María del Monte.

Aun así, sí que vuelve a recordar lo mal que lo pasó en aquel momento con el sevillano, con quien salió de 2007 a 2009. "Yo lo superé sola. No quisieron creerme. A ellos les convenía mucho más creer a la otra parte, pero lo que no voy a hacer ahora es hablar y contestar a la gente que no me creyó en su momento", relata Rosario Mohedano.

La hija de Amador Mohedano también rememora la mala etapa que pasó anímicamente, la cual superó. Y, afortunadamente, asegura que sus hijos tienen un "recuerdo bastante vago" de la peor parte que vivió por formar parte de la televisión, pues ellos eran pequeños.

"Yo dejé la televisión para que mis hijos no sufriesen todo lo que yo sufrí por pertenecer a una familia conocida", defiende la cantante.