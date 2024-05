Tana Rivera estalla contra la prensa para defender a su amiga Victoria Federica: "¿No vais a dejar de grabar nunca?"

Cayetana Rivera y Victoria Federica volvieron a mostrar públicamente su buena relación, y con motivo de la corrida del torero Andrés Roca Rey, otro de los miembros de su círculo de amistad, aprovecharon para reunirse.

Para celebrar el éxito que tuvo el torero peruano con el público madrileño, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y la hija de la infanta Elena, acompañadas por Berenice Lobatón (hija de Paco Lobatón) y el influencer Tomás Páramo, acudieron al hotel para felicitar personalmente al diestro antes de disfrutar de una cena en un conocido restaurante de Madrid.

Tras varias horas en el interior del local, Rivera salió para proteger a la influencer ante las cámaras. Y es que algo debió de sentarle muy mal durante la cena para que la hija de Fran Rivera se enfrentase a la prensa para intentar que no grabasen más a su amiga.

"Oye, perdonadme, una cosa, es que ya lleváis toda la tarde, eso no es normal", dijo Tana Rivera ante la prensa, mostrando su irritación. A esto, un periodista le respondió tajante: "¿Tú crees que nos apetece estar aquí? Yo lo que quiero es estar en mi casa".

"Yo entiendo perfectamente que sea vuestro trabajo, pero entended que hay una persona que se encuentra mal. O sea, es que me parece que está fuera de lo sentimental, lo veo fuera de lo normal. Me parece que ya rozáis la falta de educación, ¿no vais a dejar de grabar nunca?", zanjó muy tensa y enfadada.

La prensa no abandonó el lugar ante estas peticiones y minutos después las dos salían del restaurante. Victoria Federica iba agarrada del brazo de Rivera, quien no dudó en acompañarla hasta el coche que la esperaba a pocos metros del restaurante. Y mientras la hija de la duquesa de Montoro se mostraba muy enfadada con la prensa, a la hija de la infanta Elena parecía no importarle en absoluto que la grabasen, sonriendo en todo momento.