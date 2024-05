Bon Jovi da algunos detalles de la boda de su hijo con Millie Bobby Brown

"Te he amado tres veranos, cariño, y los quiero todos", escribía Millie Bobby Brown, citando la canción Lover de Taylor Swift, en su perfil de Instagram en abril de 2023 junto a una fotografía en blanco y negro desu novio, Jake Bongiovi, abrazándola. Aunque ya no era novio, sino prometido, porque en esa imagen la actriz mostraba orgullosa un impresionante anillo de compromiso.

Mucho se especuló entonces sobre cómo sería la boda entre la intérprete de Stranger Things y Enola Holmes, de 20 años de edad, y el actor y modelo, hijo del cantante Jon Bon Jovi, que acaba de soplar hace un par de semanas 22 velas. Ahora, el rockero de 62 primaveras ha dado a conocer algunos detalles del enlace.

El autor de éxitos como Livin' on a prayer, It's my life, Always o Never say goodbye ha intervenido este pasado martes en el programa The One Show de la cadena británica BBC con motivo del lanzamiento y promoción del que va a ser su decimosexto álbum de estudio, Forever, que está previsto que vea la luz el 7 de junio.

A pesar de que la mayor parte de la entrevista versó sobre su nueva música, su carrera y cómo ha llegado donde ha llegado dentro de la industria después de tantos años, no pudo evitar responder las preguntas sobre cómo fue la boda de su hijo con la actriz, sobre todo porque lo hicieron de forma muy hermética a principios de este mismo mayo.

Jon Bon Jovi comenzó asegurando que tanto Jake como Millie "son geniales, absolutamente fantásticos" como personas y como pareja, amén de que es consciente de que fue "una ceremonia familiar muy pequeña" —de hecho, apenas si se sabe que se celebró en algún lugar de Estados Unidos—.

Asimismo, y aunque no hay imágenes ni instantáneas de la boda por ahora en redes sociales, el músico de You Give Love a Bad Name no ha dudado en reconocer que "la novia estaba guapísima", así como que él vio a Jake, el tercero de sus cuatro hijos, "muy feliz".

Jon Bon Jovi gushes over son Jake Bongiovi and Millie Bobby Brown’s ‘small, family wedding’: She ‘looked gorgeous’ https://t.co/6B0lW2p21B pic.twitter.com/msNT6bHyif — Page Six (@PageSix) May 29, 2024

Eso sí, no ha confirmado la información que una fuente cercana a la pareja dio a conocer al periódico The Sun tras la ceremonia. Y es que, a pesar de que estaban contentos de esta "aventura romántica discreta con sus familiares más cercanos oyéndoles decir sus votos", ambos se encuentran ahora "planeando una ceremonia más grande a finales de este año".