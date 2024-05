Carlos Sobera recuerda el ictus que sufrió su mujer: "El diagnóstico era muy serio"

Carlos Sobera estuvo este martes en TardeAR y la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana, le hizo una entrevista en la que el presentador de Supervivientes se abrió totalmente y no se guardó nada.

Además, Sobera estrenó su nuevo libro y aprovechó para hablar de ello. A contracorriente es una autobiografía en la que cuenta toda su vida: la historia de un niño que quiere ser actor y vive completamente enamorado del cine.

En estas memorias se descubren muchas curiosidades sobre el rostro de Mediaset, entre ellas, cuenta que estudió la carrera de Derecho y fue durante un año y medio notario.

La entrevista se tornó un poco difícil para el presentador de First Dates al recordar junto a Ana Rosa la difícil situación que atravesó su mujer: "Sufrió un derrame cerebral a pesar de ser muy joven, en el año 2019, y la verdad es que las primeras 48 horas fueron terribles. El diagnóstico era muy serio, donde cabía la posibilidad o de que muriera o de que si conservaba la vida no quedara bien. Es decir, que tuviera secuelas importantes".

"Misteriosamente, tuvo un cavernoma, que fue lo que le provocó el sangrado masivo, recé mucho. Sobre todo, me di cuenta no solo de lo mucho que la quería, sino de lo egoísta que era yo. No sabía qué pasaría si mi mujer se moría. Tiene un sentido del humor fantástico y eso es muy importante", confesó el presentador.