La situación económica de Ana María Aldón en plena guerra con Ortega Cano

Ana María Aldón estalló el pasado domingo en Fiesta por las aseveraciones que dicen que es una "aprovechada" y le acusan de "pagar su casa con el dinero que le pasa el torero", en referencia a su exmarido, José Ortega Cano.

"¿Qué me están pagando a mí la casa? Pueden ir al banco y cerciorarse de quién está pagando la casa mensualmente. Una opción es informarse antes de lanzarse al vacío. Yo ya estoy harta, he pasado mucho, he aguantado mucho y ya no", explicaba la colaboradora, muy nerviosa.

"Por aquí ya no paso, voy ya a tiro, no puedo consentirlo más, no puedo más. No hay derecho, no es justo que la gente tenga una información falsa sobre mí", añadía, desencajada.

"A mí nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador ni lo voy a hacer. No recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo mensualmente", añadía la exsuperviviente sobre el pago de su hipoteca.

Lo cierto es que la diseñadora posee una tranquilidad económica que le aleja de dimes, diretes y críticas. Así lo asegura este miércoles Lecturas, que hace un repaso la su situación monetarea ahora que está en plena guerra con su exmarido.

Mientras el diestro tiene dos embargos sobre su casa, ella disfruta de dos viviendas, un dúplex en su tierra natal, Sanlúcar de Barrameda, y el chalé en Guadalajara que es su hogar, asegura la publicación.

Además, la tienda de ropa online de Ana María, de la que ella misma es modelo, tiene mucho éxito. Igual que los negocios de Eladio, su actual pareja, que obtiene grandes beneficios de una empresa de inversión y de otra dedicada a la explotación de establecimientos de hostelería.