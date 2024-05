Belén Esteban, tajante con Terelu Campos, revela por qué no está en 'Ni que fuéramos': "Yo no le abriría la puerta"

Belén Esteban reapareció este martes por todo lo alto en televisión antes de su vuelta definitiva, junto a sus compañeros de Ni que fuéramos en Ten tras su paso por el Canal Quickie.

Lo hizo en RTVE, donde visitó Late Xou con Marc Giró. Allí dejó caer la razón por la que Terelu Campos, excompañera de Sálvame, no está en el nuevo proyecto. "Por cierto, aquí no está Terelu, ¿no? ¿No ha querido venir al Quickie? ¿Vendrá?", le planteó el presentador, dando pie a que la colaboradora expresara su opinión.

"No se la espera, no te voy a engañar", respondió irónica. "Si no la queréis vosotros, muy bien, ¿pero si ella va?", replicó Giró, a lo que la de Paracuellos reaccionó con una una clara pulla a su excompañera, en referencia a su próximo salto a la televisión y dejando caer que a Terelu solo le interesa la pequeña pantalla: "Hombre, a lo mejor ahora que estamos en canal Ten se anima".

Preguntada de nuevo por si, entonces, acogería a la periodista en esta nueva andadura televisiva, Belén dijo tajante: "Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar", aseguró, dejando claro que respeta "que haya gente que no quiera porque tenga otras perspectivas a nivel profesional".