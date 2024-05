Demoledora entrevista de Ana Herminia contra Bárbara Rey: "Hay pruebas contra ella que no se han mostrado y se pueden contar"

Sigue la guerra familiar en el clan Rey Cristo. Después de la reaparición de Ángel Cristo tras ser expulsado disciplinariamente de Supervivientes, donde insinuó que su madre lo había expulsado del hogar familiar, Bárbara Rey tomó la palabra para cargar contra él.

"Hacer apología de un maltratador dice mucho de él", afirmó sobre el uso de una cinta roja en la cabeza que su hijo llevaba con asiduidad durante su participación en Supervivientes, atribuyendo este gesto como un homenaje a su difunto padre, el artista circense Ángel Cristo.

Rey subrayó que Ángel Jr. nunca asumió la responsabilidad de cuidar a su padre: "Jamás se ha ocupado de él". Y remarcó que ella y su hija, Sofía Cristo, fueron las responsables de cuidar de él. "De su padre nos hemos ocupado Sofía y sobre todo yo, y lo hice porque era el padre de mis hijos".

Ahora, Ana Herminia, pareja de Ángel, vuelve a entrar en escena y lo hace vía exclusiva con una demoledora entrevista contra su suegra. "No la quiero en mi vida", sentencia en Diez Minutos. "Cuando conocí a Bárbara me llamaba la atención que siempre quería besar a Ángel en la boca", asegura, sobre la relación entre madre e hijo.

"Hay testimonios y pruebas contra Bárbara que no se han mostrado y que Ángel podría contar ante un juez", llega a decir Ana Herminia, que acepta que si Cristo quisiera estar con su madre, ella "lo apoyaría". "Pero después del daño que Bárbara me ha hecho, yo no la quiero en mi vida".

Además, tanto de Bárbara como de Sofía asegura que "Ángel descubrió que veían a su hija a escondidas".