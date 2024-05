El 'huracán' Taylor Swift llega a Madrid: la cantante más laureada trae su gira 'Eras Tour' en dos recitales de más de tres horas

Y el día T llegó. La T de Taylor Swift, la mayor estrella del panorama musical, que se deja caer por Madrid tras diez años sin aparecer por estos lares. Su Eras Tour hace dos paradas en España tras más de un año girando por medio mundo. La expectación es máxima por el estatus logrado por la artista, la mayor superventas de este siglo, y porque este tour que se verá este miércoles y jueves por la noche en el Santiago Bernabéu resume todos los discos, los 11, que ha sacado en su carrera.

La artista ha concebido un espectáculo dirigido especialmente a los fans, en el que toca canciones de todos sus álbumes y en el que, cada noche, da una sorpresa y regala un tema inédito. ¿Cuáles caerán en sus dos shows madrileños?

La audiencia española va a tener además un plus añadido: en el tiempo que ha durado la gira, la diva americana ha lanzado un nuevo disco, The tortured poets department, con la friolera de 31 canciones. Y en Madrid podrán escucharse algunos de ellos, que estrena para la ocasión en directo.

Van a ser tres horas y media de un recital muy medido, una duración al alcance solo de leyendas y de artistas que llevan muchos años en el negocio. Ella, a pesar de su juventud, acumula ya dos décadas de una trayectoria exitosa, que comenzó con una guitarra y con canciones cercanas al country y que derivó en un pop de masas que la ha llevado a convertirse en la artista global que es hoy.

Los casi 140.000 afortunados que han logrado entrada para estos conciertos en Madrid, en un proceso nada sencillo y con códigos previos para acceder a la preventa, serán recompensados con éxitos multiplatino de la Swift, como Shake it off, We are never ever getting back together, Antihero o el reciente Fortnight, que corona actualmente las listas de medio mundo. Serán solo algunos de los más de 40 temas que sonarán en el Bernabéu.

Y aunque no está escrito en ninguna indicación o advertencia, también parece que harán acto de presencia las pulseras de la amistad que se intercambian sus seguidores, conocidos como swifties, para celebrar su pasión por una artista que ha pasado de ser una cantante de éxito a un fenómeno global. Una Love story con su creciente legión de fans que podrá verse en un estadio donde está todo preparado para que salga All too well en el día marcado en miles de calendarios de todo el país. El día Taylor en Madrid

