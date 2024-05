Los vecinos junto al "eventódromo" de Taylor Swift: "Me veo prisionera en mi propia casa"

Ya no importa la hora que sea para los vecinos de los alrededores del estadio Santiago Bernabéu... El montaje, el ruido de los asistentes, los ensayos y toda la puesta a punto para los conciertos que va a dar Taylor Swift este miércoles 29 y este jueves 30 de mayo, son "una tortura" para los residentes. Mari, vecina desde hace 40 años de la calle Rafael Salgado, lamenta: "Yo soy prisionera en mi propia casa".

La artista estadounidense consigue congregar a miles de seguidores, más aún cuando lleva más de 10 años sin cantar en la capital. Por eso, los preparativos para sus actuaciones se han iniciado hace días: este lunes comenzaron a llegar camiones para preparar el show y para acceder a los colegios ubicados en la calle del Padre Damián, los padres han tenido que entrar por la avenida de Alberto Alcocer en lugar de por la plaza de los Sagrados Corazones. Para los vecinos de la zona, "es un horror" acceder a sus casas o, directamente, como señala Mari, salir los días que hay concierto: "Es tan complicado... la gente que hay, el ruido, el barullo, es una locura. Tampoco se puede sacar el coche, es imposible".

Luis vive desde hace 25 años en la calle Doctor Fleming, y también critica la situación. "Para llegar a casa tienes que ir con el DNI en la boca porque te preguntan dónde vives como si fueras un delincuente", asegura. A las horas que duran los conciertos, se suman los ensayos, que ya han comenzado este martes. "También son muchos decibelios". Continúan "el día del concierto por la mañana, por la tarde, y luego empieza el concierto, que dura hasta más de las doce de la noche". Muchos de ellos, agrupados en un grupo de Whatsapp de más de 850 personas donde exponen sus quejas, critican que hayan pasado a vivir al lado de un "eventódromo", cuando antes era un estadio de fútbol. Más de uno enviaba vídeos al chat mientras empezaban las pruebas de sonido de la artista estadounidense este martes.

Lucía, una de las vecinas afectadas por los conciertos del estadio Santiago Bernabéu. Sergio García

El sonómetro mide más de 84 dB en la casa de Lucía, otra vecina de la calle Rafael Salgado, desde hace 8 años. Se escuchan perfectamente los ensayos desde las residencias aledañas, aunque algunos vecinos mencionan que "ahora está muy bajo". Según la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica, el máximo permitido de emisiones al exterior durante la mañana o tarde, es de 63 dB. En el turno de noche, no puede superar los 53 dB. Su vivienda está en una quinta planta pero, asegura, la peor parte se la llevan las casas más altas. "El estadio está sin insonorizar, la música rebota, vibran los cristales". Tales son las molestias que "he tenido que cambiar todas las ventanas".

Sonómetro de 20minutos en una vivienda aledaña al estadio Santiago Bernabéu durante los ensayos de Taylor Swift. Sergio García

Son muchos los vecinos que alzan la voz contra los conciertos, como los de Taylor Swift, que van a celebrarse en el estadio del Real Madrid... Bárbara, residente desde hace 20 años en su casa de la calle Santiago Bernabéu, insiste en que "nosotros vinimos a vivir al lado de un campo de fútbol, no de un parque de atracciones". Además, asegura que ha sido un "atropello" de un día para otro, "se ha cambiado la vida del barrio". Eso sí, insisten en que han aguantado las obras durante años, "el polvo y el ruido", pero "lo de los conciertos es imposible de aguantar". Y, sentencia Lucía mientras cierra la ventana para bajar un poco los decibelios, "no me quiero ir del barrio, ni quiero que me echen. Quiero que se vayan ellos".