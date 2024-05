La búsqueda de una fosa común frena el plan del cantón de Montecarmelo: "No se puede saber lo que hay sin excavar"

PLATAFORMA NO AL CANTÓN

Desde que el Ayuntamiento de Madrid planteó la construcción de un cantón de limpieza en el barrio de Montecarmelo(Fuencarral-El Pardo, las críticas hacia el proyecto no han cesado. Primero fueron los vecinos, quienes se oponen a levantamiento de una infraestructura de gestión de residuos de 10.000 m2 (más grande que la Plaza Mayor) a escasos metros de tres centros educativos, el cementerio de Fuencarral y un gran número de viviendas. Más tarde, llegó la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales, quien alertó al Consistorio de una posible fosa común en estos terrenos con 451 cuerpos de la Guerra Civil. Ante esta situación, el Ayuntamiento contrató hace aproximadamente dos meses a una empresa de geofísica que realizó trabajos en superficie para determinar si había o no anomalías en el terreno.

Ahora, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, se encuentran "analizando el resultado del informe entregado a los técnicos municipales de la dirección de Limpieza y Gestión de Residuos", señalan fuentes del área. Algo que ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras el Pleno municipal: "Desconozco el contenido del informe y tampoco sé si es definitivo. En función de lo que diga, tomaremos decisiones al respecto".

Este martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido que "se paralice cualquier actuación" en las obras del cantón de Montecarmelo "ante la posibilidad de que hubiera brigadistas" enterrados. Unas declaraciones que se han producido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras las informaciones publicadas por El País, que afirmaban que el estudio llevado a cabo en la parcela ha dado unos resultados "altamente compatibles" con la posibilidad de que exista una fosa común. "Estamos a expensas de que se nos dé toda la información requerida para, con transparencia, poder actuar al respecto", ha indicado Torres.

Por su parte, la portavoz municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha señalado que "el grupo municipal solicitó una petición de información a cerca del informe el 7 de mayo y todavía no ha sido remitida". "Este documento desmonta todas las mentiras del delegado de Urbanismo y confirma que en esta parcela no se puede construir este equipamiento, como desde el Grupo Municipal Socialista y la vecindad venimos demandando", ha zanjado Maroto.

Los trabajos realizados no proyectan imágenes

La empresa encargada de realizar los trabajos de investigación es Gama-Geofísica, quien explica a 20minutos que "la geofísica es una técnica en superficie que permite encontrar anomalías en el terreno, pero no proyecta una imagen, tan solo variaciones de onda". "Nosotros no podemos determinar si estas anomalías son restos humanos o cualquier otro elemento", detalla uno de los representantes de la empresa. "Hemos descubierto anomalías, sí, pero estas se encuentran en cualquier terreno y más en Madrid, donde no hay apenas tierra natural, ya que siempre se mezcla con escombros, estructuras o cosas enterradas", matizan desde Gama-Geofísica.

La única solución para determinar si en este terreno de Montecarmelo existe una fosa común con brigadistas internacionales es trabajar bajo tierra, ya que "no se puede saber lo que hay sin excavar, perforar el terreno o hacer una cata con una excavadora", señala el representante. Ya en el mes de febrero, la dirección de Memoria de Democrática del Ministerio de Política Territorial contrató a una empresa para hacer sondeos arqueológicos en este espacio, pero el Ayuntamiento de Madrid no le concedió ese permiso por falta de documentación específica.

De comenzar estos trabajos por parte del Ministerio, las obras del cantón de Montecarmelo quedarían a expensas de los resultados obtenidos y este podría cambiar de ubicación, tal y como demanda el portavoz de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo, Paco Arranz: "El Ayuntamiento de Madrid debe reunirse con los vecinos y otros afectados por esa macroinstalación para consensuar una reubicación, como prometió anteriormente".

Por su parte, la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales reclama que esas excavaciones se hagan "a la mayor brevedad posible", ya que pueden suponer "un punto de inflexión en el estudio de las brigadas internacionales en España", señala el historiador y portavoz de la asociación, Pablo Domínguez.

Los cuerpos que se buscan en esta zona son "personas fallecidas en 1936 que fueron enterradas en el cementerio de Fuencarral, en un espacio habilitado para estos soldados", relata el historiador. "Más adelante, en 1941, con la llegada del franquismo, estos fueron exhumados y se les trasladó a una fosa común, que podría estar donde se quiere ubicar el cantón", detalla Domínguez. "De encontrar a brigadistas, queremos que esta parcela se convierta en un lugar de entierro digno para las víctimas y que sus familiares puedan decidir qué hacer con los restos", reclama.