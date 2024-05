Juan Avellaneda, sobre sus molestias tras el cáncer testicular: "Desde que me operaron hace diez años, convivo con el dolor"

El estilista Juan Avellaneda pasó por un cáncer testicular por el que le operaron hace 10 años y, tras los rumores de una recaída, el diseñador de moda ha hablado sobre las molestias que sufre desde que pasó por quirófano y su estado de salud actual.

Avellaneda encontró un "bultito" que le hizo sospechar y, según comentó hace unas semanas, la primera vez lo notó porque le dolía. "Estamos en pruebas otra vez. Me han dicho que está todo bien, pero quedan cosas por hacer", comentó el estilista, confesando que, como le ocurrió la primera vez, había estado atrasando el proceso.

Aun así, aseguró que fue él mismo el que se obligó a ir al médico al notar un fuerte dolor en las glándulas. Además, su marido lo animó a que fuera. "En las asociaciones siempre te dicen que lo más importante es la prevención, pero ya sabes ese dicho de 'en casa de herrero, cuchillo de palo'", ha asegurado a ¡Hola!

El diseñador de moda ha comentado que "es un proceso desagradable" y complicado a nivel psicológico. "Desde que me operaron hace ya diez años, convivo con el dolor las veinticuatro horas del día. Cuando me veas sentado en un banco, con las piernas espatarradas, es que no puedo más", ha añadido.

Juan Avellaneda está volviendo a pasar por una delicada situación y esta vez ha decidido hablar abiertamente sobre el tema: "Antes me lo guardaba para mí, pero ahora lo explico. Pensaba que no, pero es verdad que ayuda muchísimo que alguien le dé visibilidad a esta enfermedad".

El cáncer testicular es el más común en los hombres de entre 15 y 35 años, como indica la Sociedad Española de Oncología Médica. Cuenta con una alta tasa de curación, pero los médicos advierten de la importancia de la detención precoz para evitar la metástasis. Son diferentes los síntomas, pero el diseñador contó su propia experiencia.

"Recordé que cuando a mi madre le salió el bulto le regañaba por no acudir al médico. Entonces fui al médico y me lo miraron", explicó a Semana. A los cuarenta y cinco minutos de salir de la consulta lo llamaron los médicos para darle la noticia y, según comentó a la revista, al principio lo intentaba negar. "Durante las tres primeras horas, después de la llamada, se me fue la olla", confesó.

Después de someterse a una radiografía, los médicos le informaron de que "el bulto era pequeño" y que por suerte "lo habían cogido muy al principio y que solo era una pequeña intervención". "Me lo quitaron, y a partir de ahí me tocó hacer revisiones diarias", añadió el diseñador.