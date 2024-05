Rafael Amargo recibe una gran condecoración internacional tras ser absuelto: "Yo me creía que era de broma"

Tras 156 días en prisión por un supuesto tráfico de drogas, Rafael Amargo ha sido finalmente absuelto. Por ello, el bailaor ha querido disfrutar de su puesta en libertad junto a sus seres queridos. Aunque sin duda, lo que más le ha llenado de orgullo es la condecoración que le esperaba.

Como el broche de honor a su carrera, Amargo ha recibido en Madrid la Medalla al Máximo Orgullo Hispano, la Medalla Internacional al Mérito Profesional y un diploma especial por ser el primer artista flamenco español en tener una Estella en el paseo de la fama de Las Vegas.

El paseo de Las Vegas es el equivalente a los músicos y bailarines, lo que el paseo de la Fama de Hollywood a los actores. Por eso, saber que él se ha convertido en el cuarto representante español ha sido todo un honor, para Amago: "Sí el primer artista flamenco y el cuarto español. Está Julio Iglesias, que fue el primero; Mocedades, Camilo Sesto y yo el cuarto".

Como así ha explicado el coreógrafo, se encontró de este logro apenas dos días antes de que el juez le declarase inocente. Por ello, ha sido capaz de poder recoger el premio en persona tras haber pasado cinco meses en prisión. "Fue a 48 horas de darme la absolución el juez. Yo me creía que era de broma porque después de 4 años que no recibía ni una llamada de nadie ni nada. Hasta en la tele no me querían ni gratis, tenían que esperar una resolución de un juez porque si no se le iban los anunciantes", ha explicado.

Así, por el momento está a la espera de un posible recurso por parte de la Fiscalía, aunque duda que ocurra porque "cuanto más alto sea el tribunal, más alta será la injusticia". Por su parte, Rafael ha revelado a los medios que interpondrá una denuncia para poder conseguir así el dinero que ha perdido mientras se encontraba entre rejas: "Sí, quiero sobre todo reclamar lo que tenía hasta ese día firmado y que no he podido hacer".

Además, Amargo ha querido hacer un repaso de cómo ha sido su estancia en prisión. Desde hacer huelga de hambre para llamar la atención a pasar a Proyecto Hombre para mejorar su situación. El bailaor ha hecho todo lo posible por demostrar su inocencia. Aunque, hasta cierto modo, su paso por prisión le ha "venido bien".

"Como había estudiado la carrera en la universidad de Barcelona, el Máster en salud mental y drogodependencia, casi que hice las prácticas de la carrera conmigo mismo. Evidentemente, dejé de consumir, aunque eso venía de tiempo porque en los cuatro años estos que he estado no tenía ganas de nada", ha confesado, "me he hecho más fuerte, he escrito un libro que se llama El hijo de la Macorina. Es ficción, no es de mi vida ni nada. Ya lo tiene una editorial muy chula, también he pintado mucho".

"Detrás ha habido una mano negra con carnet de Policía", asegura su letrado ARCHIVO

Finalmente, ha recalcado en su inocencia y en que nunca vendió drogas y ya no volverá a sus adicciones: "Eso ya está quitado, nulo, me ha venido también bien. Yo nunca he fumado tabaco ni he bebido alcohol. Es el segundo tiempo del partido de mi vida con un nombre que tiene luces y sombras. Pero de momento no puedo, el otro día fui a un tablao a intentar bailar y no pude",