La Feria del Libro de Madrid 'viaja' en tren a la ciudad de Delibes con Carmen Mola, Sonsoles Ónega y Ángel Martín, entre otros, a bordo

En un tren donde viaja una docena de escritores superventas, puede pasar de todo: desde un asesinato, hasta un romance inesperado, un accidente dantesco, el robo de un Picasso o un divorcio con tintes dramáticos. Todo, muy metafórico, se entiende.

No hay viaje más arriesgado que el de la imaginación. Circular en ferrocarril es, en ocasiones como esta, toda una aventura, con personajes que pertenecen al mismo mundo, pero que difícilmente interactúan entre sí, siendo como es la escritura un oficio solitario.

Escritores que saben por qué escriben y cómo lo hacen ellos, pero no cómo funcionan sus semejantes, ni cómo son en las distancias cortas, tal y como ha resaltado el vallisoletano y 'cicerone' de la expedición César Pérez Gellida, último Premio Nadal con Bajo tierra seca. "Este trabajo nuestro es muy solitario, tiene muchas horas detrás del teclado y pocas ocasiones de ver a nadie", confiesa satisfecho con la experiencia de compartir ventanilla y paisaje.

El convoy cargado con autores de Planeta que atesoran varios cientos de miles de lectores ha partido de Madrid rumbo a Valladolid en un viaje exprés de largo recorrido. Todos ellos firmarán en la inminente Feria del Libro de Madrid, que empieza este viernes 31 en el Retiro. Para festejar esta comunión, la editorial Planeta y RENFE han puesto en marcha su segunda edición del Tren de la Cultura que une capitales en un itinerario marcado por la literatura.

Este proyecto responde al acuerdo alcanzado con RENFE que cambia cada año de ciudad, dentro del radio de los trayectos de AVE, con la voluntad de descentralizar y movilizar la lectura en las ediciones de la Feria madrileña, la más masiva del país, pero no la única, como ha resaltado su directora, Eva Orúe.

De izquierda a drcha: César Pérez Gellida, Sonsoles Ónega, Alfonso Goizueta, Antonio Mercero, Carme Chaparro, Henar Álvarez, Susanna Isern, Ángel Martín, Lucía Galán, Inma Rubiales y Alina Not. Asís Ayerbe/ Planeta

20minutos se ha sumado a la lista de pasajeros en este trayecto literario y casi fraternal, donde una docena de escritores han hablado de lo suyo, que es escribir, pero sobre todo, de sus gustos por los libros, que en cuestión de días desbordarán Madrid de paseantes, compradores y lectores compulsivos.

El más joven de los autores que firmarán en la Feria es Alfonso Goizueta, finalista del premio Planeta 2023 con La sangre del padre. Todavía asombrado del fenómeno que resultó ser el día de Sant Jordi (23 de abril), este casi debutante de 24 años se enfrenta a una experiencia desconocida "con energía e ilusión. Todo lo que me está trayendo el libro es un mundo nuevo. En todo hay una oportunidad de aprender".

Goizueta cree ahora más que nunca en la figura del librero y no en las modas literarias. "Es bueno acercarse a quien sabe y que recomiende según el gusto de uno lo que le parece mejor". Por si acaso, él sugiere un clásico que acaba de descubrir y "que a mi madre, dice ella, le cambió la vida: La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera".

El trajín en el que vive desde que quedó finalista del Planeta no le priva de seguir pensando en nuevas historias. "Uno siempre está con ideas en la cabeza, pero es la primera vez que me enfrentó con la fecha y la presión y de que guste a los lectores. Es un reto y siempre les doy la bienvenida. Aunque no puedo adelantar nada, lo nuevo está entre Oriente y Occidente que transitó Alejandro y que es magia".

De Goziueta al más veterano de los escritores de este curioso grupo es Antonio Mercero, un tercio de Carmen Mola. Dice Mercero (57 años) que a él "el libro me ha salvado la vida varias veces, es un bálsamo". Y no duda entre lo que le sugiere la Feria del Libro, a días de innumerables sesiones de firma."Sin duda, la Feria del libro, para mí es adrenalina, encontrarte con tus lectores... Es un hito en el calendario. Hay mucho disfrute. No me produce nada de estrés".

Lector refinadísimo y constante, Mercero recomienda al francés Guy de Maupassant. "Había leído sus cuentos, que son magníficos, pero he descubierto ahora Pedro y Juan". Hijo de un cineasta y guionista él mismo de argumentos para la pantalla, el tren es un elemento inspirador para Mercero. "Me viene a la cabeza Deseos humanos, de Gloria Graham, con esa escena en un tren". Planeta sacará en septiembre de los Mola El clan, quinta parte de la inspectora Elena Blanco (hasta ahora en Alfaguara).

El vagón que homenajea a la Feria del libro de Madrid este año. Asís Ayerbe/ Planeta

Sonsoles Ónega, autora de la novela más vendida el pasado año, Las hijas de la criada, premio Planeta 2023, está deseando acudir a una caseta para encontrarse con sus fans. "Llevo varios años sin ir, porque mi última novela la escribí durante la pandemia, por eso me encanta la idea de volver ahora".

La periodista de Antena 3 dice que quiere aprovechar esta edición de la Feria del Libro para leer Elogio de las manos, de Jesús Carrasco, premio Biblioteca Breve de Seix Barral 2024 (Carrasco estaba invitado a este tour, pero el Covid se lo ha impedido). Y recomienda Los pecados de Marisa Salas, de la académica de la Lengua Clara Sánchez. También "una marcianada", como llama ella a un título que le está fascinando, La mujer juzgada por una mujer, de Concepción Gimeno de Flaquer, escrito en 1882 y descatalogado. "Todo lo que cuenta está supervigente", argumenta.

Por su parte, Carmen Chaparro, cuya última novela, Castigo, la ratifica como una de las narradoras de novela negra más sólidas del panorama, acumula decenas de anécdotas de su experiencia en la Feria del Libro, con fieles lectores que le llevan regalos y con quienes se intercambia, incluso, teléfonos. "Tengo lectores muy pacientes, que aguantan al sol, si hace falta; el año pasado se me desmayó una y tuvo que venir el Samur. Tienen una paciencia infinita, por eso procuro no solo firmar. Les pregunto, hablo con ellos. ¿Cómo les devuelves el amor que ellos te dan? Me siento muy afortunada, es muy difícil devolver ese cariño. Cada lector es una caja sorpresas".

Miguel Delibes falleció en 2010. EUROPA PRESS - Archivo

A Chaparro no le gusta hacer recomendaciones, cree que la lectura es algo tremendamente personal, pero anuncia una buena noticia. "Tengo un principio fascinante para una novela nueva y no sé a dónde voy a ir con él todavía. Como escritora tengo esa cajita donde dejo cosas que voy observando como periodista. La mirada del periodista es la realidad, y la mirada de la escritora es la realidad que distorsiono".

El destino de este trayecto ha sido en Valladolid el palacio renacentista del Licenciado Butrón, que a lo largo de este año se convertirá, por fin, en la casa de Miguel Delibes, su hijo más recordado y amado. Germán Delibes, tercer descendiente del autor de El camino, mostró su satisfacción por la apertura de esta sede del legado de su padre, catorce años después de su muerte. Un testamento que incluirá, entre otras cosas, cuadros, originales, novelas y unos 50.000 volúmenes de su biblioteca personal.

Eva Orúe, anfitriona de la expedición en su condición de directora de la Feria (y firmante el día 2 de su último libro con Sara Gutiérrez, El transiberiano), invitó a todos a visitar Madrid en estas semanas de casetas, papel y árboles, en el Retiro. Recordó que el tema principal es el deporte, especialmente por la proximidad de los JJOO de París (en julio). Y celebró el éxito de un juego que alcanza ya proporciones internacionales: Los pequeños gigantes de la lectura. Esta iniciativa ayuda a fomentar la lectura en los centros escolares porque permite, además, la interconexión entre alumnos y sus escritores favoritos. Se van a celebrar en colegios de toda la comunidad de Castilla y León en vísperas de la Feria de la ciudad, que tendrá lugar del 31 de mayo al 9 de junio.

La Feria del Libro de Madrid termina el 16 de junio.