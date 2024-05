Los 'swifties', uno de los fandoms más sólidos que cuenta con rituales para los conciertos

Fandom es un término inglés que se refiere a un colectivo formado por los seguidores de algo o alguien. Aunque esta descripción toma un cariz aún mayor al referirse a los seguidores de Taylor Swift, conocidos como swifties, que llevan su pasión a lo largo y a lo ancho del mundo. Incluido Madrid.

La artista estadounidense va a ofrecer este miércoles y jueves en el Santiago Bernabéu dos conciertos incluidos en su gira The Eras Tour. La cantante inició este viaje musical hace más de un año y sus fans han organizado todo tipo de rituales y proyectos que han llevado a cabo en los shows. Pulseras de la amistad e ir vestidos de las diferentes etapas musicales por las que ha pasado la cantante son dos de los más conocidos.

"Las pulseras de la amistad llevan haciéndose desde que empezó The Eras Tour en Estados Unidos. Sin embargo, en fiestas temáticas de Taylor también se hace. En noviembre de 2023 fui a una y todos las llevábamos. A quien no tenía, se le regalábamos", explica para 20minutos Belén, una joven de 25 años que forma parte de este fandom y que va a asistir a los dos espectáculos que se van a celebrar en la capital.

Ella va a ser una de los miles de swifties que lleve brazaletes para participar en este proyecto, que tiene como objetivo intercambiarlos entre la comunidad de fans y simbolizar así un mensaje de unión y amistad. "Se ha convertido en un sello identificativo", añade.

Rosalía es otra seguidora de Taylor Swift. La joven, de 24 años, cuenta a este periódico que quedó con sus hermanas para hacer "específicamente" las pulseras: "Hicimos como unas 20 y yo después hice alguna más. En total llevamos unas 30". Nombres de las canciones o palabras que les recuerden a su ídolo son los diferentes mensajes que se pueden leer en estos distintivos. "Nuestro objetivo era hacer una pulsera con nuestras canciones favoritas por cada disco", detalla.

En cuanto a la vestimenta, los swifties también han establecido un protocolo especial. "Yo voy de la era Lover. Es mi disco favorito y lo he preparado siguiendo los colores de la portada y la estética de los videoclips de algunas de las canciones. Me he comprado un top, pendientes, anillos, pinzas para el pelo, un sombrero y un collar. Todo esto acorde con el maquillaje, que también es importante", detalla orgullosa con su resultado.

Al igual que ella, Beñat, otro joven que asistirá al segundo concierto de Madrid, también va a representar esta etapa: "Es la era de la rosa y mariposas. Mi outfit me lo ha hecho mi novio, que es diseñador de moda. Como lo tenía pensado desde hace tiempo y sabía que quería un look llamativo y vibrante, el traje que llevo es rosa vivo".

Además de proyectos relacionados con la moda y la amistad, también hay iniciativas a seguir una vez comience el concierto. "Tenemos unos cuantos. Por ejemplo, en la canción You Belong With Me se dan palmas; en Delicate se dice '1, 2, 3, Let's Go Bitch', y en champagne problems haremos una gran ovación para intentar ser el país que más la emocione en este momento", "En My Tears Ricochetse se ha dividido el estadio en secciones y cada una tiene asignada un color correspondiente a una era. Dependiendo de la canción que cante, se podrá en la pantalla del móvil el color de la era para que el estadio quede iluminado" , explican Belén y Rosalía, respectivamente.

Estos protocolos y sus instrucciones han sido distribuidos en su mayoría por las redes sociales. Diferentes cuentas de grupos de fans han difundido las guías a través de comunicados y publicaciones para que la información llegara a la mayoría de los asistentes.

Os recordamos nuestros CUATRO FAN PROJECTS para #MadridTSTheErasTour y en qué actuaciones hacerlos, por orden cronológico:



1. #TheWoman: antes de The Man

2. #InMadrid: ... Ready for It?

3. #GuapaYReina: ovación champagne problems

4. #BernabéuLights: inicio de my tears ricochet pic.twitter.com/LoHqOy4Hub — El Rincón de Taylor 🤍 | Fan Page (@rincondeTaylor) May 28, 2024

Además de las iniciativas generales, cada ciudad cuenta con las suyas propias. "El más interesante en Madrid es en Ready for it. La canción dice 'In the middle of the night, in my dreams' y está acordado por el fandom que, cuando cante esto, el público lo cambie por 'In the middle of the night, in Madrid", detalla Beñat en relación con el ritual que va a llevarse a cabo en las funciones de la capital.

Un fenómeno fan que traspasa fronteras

Lucía no se considera swiftie, pero le gusta mucho la música de Taylor Swift. Ella fue al concierto de Lisboa porque se quedó sin entradas para Madrid. "Me quedé loca con el tema de los gestos. Los swifties llevaban preparadas frases que eran bastante largas de decir y hasta Taylor paraba de cantar para que ellos expusieran lo que habían acordado. Flipé", asegura.

Después de haber visto a la artista en directo, la joven sostiene que es el mejor espectáculo que ha visto en su vida: "Tiene un montón de bailarines, plataformas, efectos especiales, hasta fuegos artificiales y nieve... Es increíble. Da igual que no te guste. Para mí ha sido una de las experiencias más fuertes que he vivido en mi vida".

"Ella se ha sabido vender muy bien. Con su música ha creado un producto y ha hecho un universo, como Marvel o Harry Potter", compara Beñat y alega que la cantante se ha convertido en un "fenómeno social": "Hace que la gente hable y opine y creo que eso incita a meterse en él. Una vez estás dentro, es incluso un poco secta y creo que es difícil abandonarlo, sobre todo cuando te sientes identificado con sus letras".

Belén, que se considera swiftie "desde pequeña", afirma que, para ella, Taylor Swift es su "mejor amiga". "Me ha acompañado durante la adolescencia y ahora lo sigue haciendo en una etapa más adulta. Siempre va a tener algo con lo que yo me sienta comprendida e identificada", describe sobre este sentimiento convertido en un fenómeno fan que ha traspasado fronteras.