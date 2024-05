Mariló Montero deja perplejos a sus compañeros de 'Espejo Público': "Puedes tener un orgasmo sin hacerte nada"

Este martes, Espejo Público ha mostrado los trucos de una monja para frenar el deseo sexual pues, pese a ser religiosa, la mujer confesaba tener un deseo sexual activo y lo ideal sería "no reprimirlo, sino educarlo": "Puedes ponerte a hacer otra cosa y dialogar con el deseo".

Tras escuchar las explicaciones de la religiosa, la periodista Marta Robles ha apuntado: "Está diciendo que, en vez de masturbarse, se tiene que poner a hacer un bizcocho de canela y pensar en otra cosa. Yo he entendido que como ella no puede reprimir eso, lo tiene que distraer. El deseo es no llegar al orgasmo".

Al debate se ha sumado Mariló Montero, quien ha señalado: "Tú puedes tener un orgasmo sin hacerte absolutamente nada". Unas palabras que han sorprendido al resto de compañeros del matinal de Antena 3 y ante las que Susanna Griso ha respondido que "tiene que pasar algo ahí, tiene que haber algo de materia o de fantasía".

Para Mariló, el cuerpo de las monjas es el mismo que el del resto de mujeres: "Como el nuestro, el cuerpo funciona biológicamente con naturalidad. Toda la chapa que nos ha echado esta mujer es para decir que cuando tienes tentación recurras a una ducha de agua fría y a correr". Finalmente, Marta Robles ha señalado: "Tantas mujeres queriendo llegar al orgasmo y resulta que tú los tienes así".