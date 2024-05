Jeremy Renner habla de su angustioso y casi mortal accidente en la nieve: "Me vi un ojo con el otro, porque mi globo ocular se salió"

Jeremy Renner vuelve por todo lo alto al trabajo, pues el 6 de junio estrena la tercera temporada de El jefe de Kingstown, serie de SkyShowtime. Y era un regreso muy esperado, pues la rodó un año después de su terrible accidente, el cual recuerda ahora desde un punto de vista muy optimista.

Así lo demostró en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde no solo presentó su proyecto, sino que dio algunos detalles de lo más crudos sobre lo que vivió aquel 1 de enero de 2023 cuando le atropelló su vehículo quitanieves tras salvar a su sobrino.

"La máquina se me fue de las manos y estaba dirigiéndose hacia mi sobrino e iba a aplastarlo", rememoró en el programa de NBC. "Así que salté sobre el coche, o lo intenté, y me enredé en las ruedas. Y me rompí 38 huesos, fue horroroso".

El actor que da vida a Ojo de Halcón en Vengadores enumeró todas las prótesis que le pusieron, como su pierna izquierda. "Es de metal, media cara es metal, todo el lado derecho de mi espalda es metal", enumeró y añadió que tuvo 14 fracturas en las costillas.

Además, dio detalles de lo más explícitos sobre lo que vivió en el momento en el que las ruedas de oruga le pasaron por encima. "Te ves el ojo con el otro ojo porque mi globo ocular se salió", añadió.

"Se te pasan cosas raras por la cabeza: 'supongo que es real, pero me preocuparé después'. Me miré las piernas y estaban todas retorcidas, y pensé 'me preocuparé de esto luego, primero tengo que preocuparme por respirar'", detalló.

Aun así, tras sentir que se puso al límite "físico, espiritual y emocional", sacó una gran lección de esto: "No tendré un mal día en el resto de mi vida, es imposible, ese es el regalo".

El intérprete de 53 años defendió en el programa que era muy importante "aprender a no entrar en pánico y a concentrarse", pues tuvo que pensar conscientemente en cómo se respiraba: "Tuve que exhalar con todas mis fuerzas para poder volver a aspirar aire. No sabía que tenía un pulmón reventado, pero solo tenía que respirar. Si no, me hubiera muerto, olvida lo del globo ocular y los huesos rotos".

"Creo que puedo lograr cualquier cosa en este momento", aseguró, demostrando el positivismo con el que recuerda el terrible suceso. Sin embargo, no logra olvidar la parte más cruda de lo vivido: "Lo revivo todas las noches. Está en mis visiones. Está en mis sueños y en mis momentos de vigilia".