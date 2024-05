Elsa Pataky responde a la dedicatoria que le hizo Chris Hemsworth al recibir su estrella en Hollywood: "Fue muy romántico"

Elsa Pataky ha reaparecido públicamente tras su personarse este fin de semana en Hollywood para la inauguración de la estrella de su marido, Chris Hemsworth, en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, donde el actor le hizo una romántica declaración que ella no esperaba.

"Quiero darle las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado durante toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome incansablemente. No olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos y siempre estaré en deuda con ella", declaró el intérprete que da vida a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este martes, la española ha acudido a España a un evento de Biotherm Skincare, marca de cosmética de la que es embajadora, y ha reaccionado a estas palabras frente a la prensa.

"Me sorprendió porque no sabía nada, estuvo preparándose el día anterior pero no sabía que iba a hacer una declaración tan bonita", ha sostenido la actriz.

"Se agradece cuando alguien públicamente te reconoce tus esfuerzos y la lucha. Al final una familia es un trabajo continuo y las madres que nos esforzamos tanto, tenemos que trabajar y cuidar de los niños", ha defendido. "Que te lo reconozcan es lo más bonito que puede pasar. Me parece algo muy romántico y me ilusionó muchísimo que hiciese esas declaraciones".

Además, Elsa Pataky se ha pronunciado sobre su decisión de paralizar su carrera para ser madre, lo cual ha sostenido que fue decisión de ella: "Sentí que es lo que quería hacer, me sentía más a gusto estando con mis hijos y sacrificar parte de mi carrera en ese momento".