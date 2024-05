Sanz plantea aceptar 15 de las 27 medidas del PSOE para sacar adelante las Cuentas tras el segundo varapalo de la oposición

Tras el portazo de la oposición este lunes en la primera ronda de negociaciones sobre el Presupuesto, el alcalde José Luis Sanz, se plantea ahora la posibilidad de aceptar 15 de las 27 propuestas presentadas por el grupo socialista. Así lo ha anunciado este martes el primer edil en el Pleno de esta mañana, en el que PSOE, Vox y Podemos-IU han vuelto a dar un segundo varapalo al Gobierno del PP, tras rechazar en bloque unas nuevas modificaciones presupuestarias por más de 4 millones.

El alcalde ha señalado que ve "perfectamente asumibles" más de la mitad de las medidas presentadas por la formación socialista, con el objeto de que se abstengan en el pleno presupuestario del 3 de junio. Una noticia que ha pillado por sorpresa al propio PSOE, ya que en la reunión mantenida con el Ejecutivo de Sanz hace menos de 24 horas "no mencionaron nada de eso", han asegurado a este medio.

No obstante, PP ha informado que ya le ha trasladado al PSOE, vía correo electrónico, las propuestas que está dispuesto a aceptar para "alcanzar un acuerdo político que posibilite la aprobación del Presupuesto de 2024". En concreto, estas son: Ley de Capitalidad, Anillo verde, Conexión de Barrios, Reurbanización del entorno del Casino de la Exposición y Reurbanización del Paseo Juan Carlos I.

Así como el Tranvibús, Metrocentro, Patrimonio Histórico, Conmemoración de la Generación del 27 y de la Exposición Iberoamericana de 1929, Organización y gestión de servicios públicos , Comunidades energéticas, Ampliación de la red de piscinas públicas, Fiscalidad Turística, FIBES, plató de cine o Protección ambiental.

El equipo de gobierno estaría dispuesto a incluirlas "tras negociar los detalles de las mismas con su grupo". Además, del resto de líneas planteadas por los socialistas, considera que "hay cuestiones puntuales en las que también podríamos alcanzar acuerdos", han señalado fuentes municipales. Igualmente el Ejecutivo popular se ha puesto a disposición del grupo de Antonio Muñoz "desde este mismo momento, para cerrar los detalles de una próxima reunión".

"Todo con el objetivo, que estoy convencido que compartimos, de mejorar Sevilla y dotar a nuestra ciudad de un Presupuesto que permita avanzar a nuestra ciudad y mejorar, en definitiva, la vida de los sevillanos", reza el escrito enviado por el PP, que confía en poder "alcanzar un acuerdo para aprobar los Presupuesto que Sevilla necesita y merece", concluye el texto.

Hasta el momento no ha trascendido si este encuentro se producirá finalmente, ni cuando será, en el caso de que se celebre. En caso de que así sea, no podría tardar mucho en producirse, ya que queda menos de una semana para el Pleno de Presupuestos y con un día festivo en medio, al ser este jueves el Corpus.

Previamente, en el Pleno, el regidor hispalense ha insistido al PSOE que se abstenga el próximo lunes para sacar adelante las cuentas diseñadas por el PP. "Nos queda una semana. Vamos a negociar", ha invitado Sanz a Muñoz. Ello, en un marco en el que el PP gobierna en solitario y tras no conseguir apoyos para su proyecto de presupuestos municipales el pasado febrero optaba por prorrogar las cuentas de 2023. Ahora sí el alcalde someterá a debate y votación su propuesta, que ha ofrecido a la oposición como una "nueva oportunidad" para la gobernabilidad de la ciudad.

En el caso de que no prospere, plantearía previsiblemente una cuestión de confianza que podría derivar en una moción de censura. Esta se antoja impracticable al necesitar la improbable unión del PSOE, Vox y Podemos-IU. "Si no se presenta esa moción de censura, el presupuesto quedará automáticamente aprobado", según el alcalde.

Una estrategia política que ha criticado el portavoz socialista, Antonio Muñoz, que ha reprochado al alcalde que pretenda aprobar los nuevos presupuestos municipales "sin el apoyo de la mayoría del pleno" al recurrir a una cuestión de confianza. Para añadir a continuación que Sanz "sabe perfectamente que no va a haber moción de censura".

Muñoz ha pedido también poner "fin al vodevil y esperpento" que a su juicio protagonizan el PP y Vox respecto a si negocian o no un posible acuerdo de gobierno, preguntando a Sanz si "puede afirmar categóricamente que no negocia con Vox" y si "miente" la portavoz local de dicho partido, Cristina Pelález, al asegurar que las conversaciones han existido.

Sanz, de su lado, ha asegurado de nuevo que al comenzar el actual mandato municipal dijo "que quería gobernar en solitario" y ahora, justo cuando se cumple un año de las elecciones municipales, sigue con "la misma" intención. "Yo he hablado tanto con Vox como con el PSOE con el objetivo de aprobar un presupuesto. Quiero seguir gobernando en solitario y que la ciudad tenga un nuevo presupuesto porque lo necesita", ha aseverado el alcalde.

Por su parte, la portavoz de Vox ha acusado al Gobierno local del PP de "marear la perdiz", augurando que el PP "pactará con el PSOE" los nuevos presupuestos, bajo la premisa de que los socialistas han apoyado a los populares ya cambios en las cuentas por valor de "25 millones". "El PSOE gobierna a Sanz", ha aseverado, recordando las aspiraciones de su grupo a cogobernar con el PP porque Sevilla merece "un presupuesto estable".

Tumban las modificaciones presupuestarias

En otro orden de cosas, el Pleno ha rechazado con los votos en bloque de toda la oposición, conformada por el PSOE, Vox y Podemos-IU, la batería de modificaciones presupuestarias por valor de más de cuatro millones de euros promovidas por el Gobierno local. El concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha sido el encargado de defender estas siete cambios del actual proyecto presupuestario en vigor, asegurando que se trata de medidas "necesarias para el funcionamiento" de la ciudad y "perfectamente justificadas".

Se trataba, en concreto, de más de un millón de euros para pagos de inversiones acometidas en la Policía Local; y dos millones de euros para el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), para financiar la rehabilitación del teatro Lope de Vega, algo "absolutamente necesario" según Bueno;

Además, figuraban 6.000 euros para la Dirección General de Comunicación; 379.258 euros para ayudas a la modernización de los taxis adaptados a personas de movilidad reducida; 340.000 euros para el pago de la compra de equipamiento del servicio de bomberos y 260.000 euros para ayudas a los comercios de Pino Montano y Nervión afectados por las obras del tramo norte de la línea tres del metro y de la ampliación del tranvía. En este último distrito también se pretendía inyectar casi 203.000 euros para obras en vías públicas.

Desde el PSOE, la edil Sonia Gaya ha recordado que su grupo había pedido "retirar" estas modificaciones presupuestarias dada la convocatoria de un pleno extraordinario para votar el nuevo presupuesto municipal. Gaya ha reconocido que se trata de obras y medidas "que hay que hacer", pero ha avisado de que con esta operación, existe la posibilidad de que "estas modificaciones sean aprobadas definitivamente después de sacar el nuevo presupuesto".

Así, ha acusado al Gobierno local del PP de intentar "arrastrar a toda la oposición con decisiones unilaterales". "Ejecuten su propio presupuesto cuando lo tengan aprobado", ha aseverado, precisando que el PSOE ha apoyado previamente cambios en las cuentas por valor de "45 millones" de euros por "responsabilidad" con la ciudad.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha criticado que el Gobierno local promoviese estos cambios cuando tiene fijado un pleno para intentar aprobar sus propios presupuestos.

En el caso del grupo de Podemos e IU, el concejal Ismael Sánchez ha acusado al Gobierno local del PP de recurrir "al método de las lentejas" y de no haber negociado la aprobación de estas modificaciones presupuestarias, avisando de que no es la primera vez que los populares actúan así y que la paciencia de la oposición "tiene un límite".

Juan Bueno, no obstante, ha defendido que no se puede "mezclar estas modificaciones presupuestarias" con el proyecto de nuevas cuentas municipales porque "hay cosas que corren demasiada prisa" y las modificaciones presupuestarias son "el arma actual" que tiene a su disposición el Gobierno local para maniobrar. Además, ha afeado a Vox que esté "siempre buscando argumentos y subterfugios para no apoyar" al PP en las votaciones plenarias.