La falta de información y vivir en un edificio de pisos frenan en hasta un 78% de los casos la decisión de instalar autoconsumo

La falta de información sobre las posibilidades y beneficios en la factura de la luz frena casi el 80% de las decisiones de instalar autoconsumo por parte de los ciudadanos y, en particular, de quienes viven no en casas individuales, sino en comunidades de propietarios, donde el 44% afirma no estar dispuesto a lidiar con sus vecinos para instalar placas solares, según un informe del sector presentado este martes por Sotysolar y la Unión Española Fototovoltaica (UNEF), que arroja que todavía hay camino por recorrer a pesar del estallido de la instalación de placas solares en los tejados de los dos últimos años. En estos momentos, solo el 5% de los hogares las tienen instaladas en sus viviendas, el 17% de los hogares son "clientes potenciales" que se plantean, han pedido información o han iniciado los trámites para instalarlas y el 78% que o no están interesados o no se lo plantean en estos momentos.

Entre estos últimos, que son la mayoría, se encuentra el grueso de los ciudadanos aquejados por las dos grandes "pre-barreras" al autoconsumo, la falta de información y vivir en un bloque de pisos, que detecta la Radiografía del Autoconsumo de España 2024, que pretende ser el mayor estudio anual del sector y que en esta ocasión detecta que "persiste un elevado grado de desconocimiento" entre el público en general sobre la instalación de placas fotovoltaicas, sus beneficios y también las posibilidades que existen para ello en las comunidades de vecinos.

Más información, más interés

El interés en instalar autoconsumo es directamente proporcional al conocimiento que se tiene acerca de él. El 89% de las personas que dicen no estar interesadas dice también estar nada o muy poco informado sobre el autoconsumo, entre quienes están interesados pero no se lo plantean el 29% dice estar bastante o muy informado y la proporción sube el 60% entre quienes ha solicitado información o está en proceso de instalación. El mayor grado de conocimiento -un 83%- es entre los que ya son usuarios, a pesar de que un 17% de ellos dice estar nada o muy poco informado sobre el autoconsumo.

"La penetración masiva de la energía solar en España está influenciada por el deficiente grado de conocimiento e información", dice el informe, que refleja que solo el 19% de los propietarios de vivienda dice estar bastante o muy informado sobre el autoconsumo.

Lidiar con los vecinos

Por otra parte, el 47% de los propietarios de una vivienda dice estar interesado pero que no se lo plantea y entre ellos son mayoritarios quienes viven en bloques de viviendas, que supone aproximadamente el 70% de los hogares en España.

Si se diferencia entre propietarios que viven en casas y chatets y en bloques de pisos, el desinterés es mayor entre estos últimos - hasta el 81,6% que ni tiene ni está interesado- que en los primeros -un 65,8%-. El 14,9% de quienes viven en casas unifamiliares ya tiene placas solares mientras que solo está en ese caso del 2% de los propietarios de viviendas en bloques de pisos.

"Vivir en una comunidad de vecinos es el principal freno para el 40% de los propietarios de pisos", dice el estudio, que dice que en el 44% de los casos tener vecinos y "lidiar" para conseguir aprobación para instalar placas solares es una "pre-barrera" al autoconsumo. Volviendo a la falta de información en este caso concreto, dos de cada 10 vecinos sabe que para tomar esta decisión ya no es necesaria la unanimidad y que es suficiente "el beneplácito de un tercio de los vecinos" para las placas e uso particular. Cuando cuentan con esta información, el informe señala que el interés por el autoconsumo aumenta y que el 63% lo considera "interesante".

Las condiciones en que se instala el autoconsumo en una comunidad de vecino no es la única falta de información que afecta negativamente a la instalación de placas fotovoltaicas. Tres de cada cuatro propietarios tampoco saben que existen ayudas públicas y beneficios fiscales por ponerlas, como desgravaciones en el IRPF por el coste o descuentos en el IBI. De nuevo, cuando tiene constancia de ello, el interés sube hasta el 14%.

El ahorro, factor determinante

En todo caso, el informe constata que la existencia de subvenciones como las del Fondo de Recuperación de la UE no son un factor determinante para que un hogar decida instalar autoconsumo. El más importante, para el 60,1%, es el ahorro económico en la factura de la electricidad en un país donde, según SolySolar, "el español medio destina un 8% de su salario a pagar la energía de su hogar". Como motivos le siguen el poder "generar mi propia electricidad" (40,3%), "ser más sostenible" o "contaminar menos" (39,8%), aprovechar la energía solar (38,7%) o reducir el consumo energético (36,9%).

En menor medida, los motivos para lanzarse al autoconsumo son "ser menos dependiente de las compañías eléctricas" (28,2%) y a continuación las subvenciones o beneficios fiscales, que alude el 20,9%. Por detrás, para el 18,9% un factor determinante es "el precio cambiante de la energía".

Con un desconocimiento generalizado (del 78%) de la existencia de diversas ayudas para instalar autoconsumo, el 46% de los consultados inclinaría por financiar el coste, preferiblemente en un plazo de tres a cinco años (37,9% de los casos) y pagando la menor cuota posible, menos de 50 euros al mes. La siguiente opción (para el 19,7%) sería un plazo de amortización de entre 6 y 10 años o una cuota de entre 50 y 100 euros (24,2%).