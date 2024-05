Tina Knowles, madre de Beyoncé, revela que su hija sufrió 'bullying' de pequeña

Se ha emocionado al recordarlo, pero sobre todo con la última parte, en la que Beyoncé consiguió dejar atrás esa parte de su vida que, sin embargo y desgraciadamente, siguen viviendo todavía a día de hoy multitud de jóvenes en todo el planeta: Tina Knowles ha dado a conocer que la artista, una de las mujeres con mayor éxito del mundo, sufrió bullying.

En un vídeo en el que ha participado para la revista Vogue, la diseñadora de moda y matriarca del clan Knowles, de 70 años, ha rememorado la infancia de sus hijas, tanto la autora de canciones como Halo, Single Ladies o Crazy in Love, como de la pequeña, la también artista y modelo Solange Knowles.

"¿Cuáles son tus recuerdos favoritos de cuando tus hijas eran pequeñas?", le han preguntado desde la susodicha revista. "Beyoncé... Era una chica muy tímida y sufrió un poco de bullying", ha comenzado diciendo Tina, que ha dado paso a un momento clave en la vida de la estrella que hizo que los perpetradores del acoso escolar dejasen a su hija en paz.

"Pero hubo un día en que ella defendió a otra persona, no se defendió a sí misma, sino que se enfrentó [a los acosadores] por otras personas. Me estoy emocionando solo por hablar de ello. De verdad que no podría haber estado más orgullosa de ella", ha declarado la diseñadora, quien tuvo a sus hijas con el mánager Mathew Knowles.

Precisamente a continuación ha hablado de Solange, quien en "quinto grado", cuando tenía entre 10 u 11 años, realizó una recogida de firmas, si bien no dice con qué motivo. Eso sí, Tina se queda con que, desde entonces, se convirtió "para siempre en una activista".

Para finalizar, la madre de ambas artistas no ha querido olvidarse de Kelly Rowland, a quien durante mucho tiempo consideró su propia hija y quien se mudó con la familia Knowles siendo una adolescente, llegando a formar parte del grupo con el que saltó a la fama Beyoncé, Destiny's Child.

"Kelly siempre fue esa clase de niña que intentaba cuidar a todo el mundo", ha comenzado diciendo Tina, que ha añadido: "Tengo un recuerdo de ella con su mejor amiga, Bárbara, como si fueran mediadoras, simplemente como si ella fuese una pequeña pacifista".

Tina ha subido a las redes el extracto de la entrevista con este pie de foto: "¡Cada niño es diferente! Pero todos son especiales. Creo que los niños nacen cada uno con su personalidad. Mis tres hijas se desenvolvieron de manera muy diferente. Pero conocí sus personalidades y respeté sus individualidades. Nunca hay que comparar lo negativo, sino siempre elogiar las diferencias positivas y prestar atención a las cosas de las que puedes presumir de ellas. Les encanta y fomenta el buen comportamiento".