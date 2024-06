'Había una vez, mi familia': Emilio Aragón rinde homenaje a la saga de payasos que triunfó en América y España

Gaby, Fofó y Miliki aparecieron por primera vez en las televisiones en blanco y negro de los hogares españoles en 1973. Pronto pasaron a conocerse como Los Payasos de la tele; se incorporó Fofito; el color llegó a las pantallas y consiguieron un éxito sostenido que les hizo extraordinariamente populares y queridos, marcando el divertimento televisivo de niños y no tan niños, aquellos sábados por la tarde de pan y chocolate.

Gabi, Fofó, Miliki y Fofito en El Gran Circo de Televisión Española. RTVE

Desde esos inicios, y han pasado más de cincuenta años, canciones como La gallina Turuleca, Susanita tiene un ratón, El coche de papá, Cómo me pica la nariz, o Feliz, feliz en tu día, han formado parte de nuestra memoria musical. Lo increíble es que, hoy en día, sigamos escuchando estas melodías cantadas por niños que no saben quiénes fueron aquellos 'clowns' maravillosos que despertaron la risa a un par de generaciones.

"Al lado de casa de mis padres, que tienen 87 años, hay una guardería -comienza a relatar Esteve Ferrer, director del espectáculo Había una vez, mi familia-, y pasando hace unos meses por la puerta, estaban en el patio cantando niños de dos o tres años las canciones de los payasos. El legado histórico de estos tres señores, la labor pedagógica que hicieron para nuestra sociedad es tan bestia, que merecían un espectáculo propio". El escenario del Nuevo Teatro Alcalá, donde tienen lugar este espectáculo, resulta muy especial para la familia Aragón, porque trabajaron en él durante algunos años. A él han regresado los camisones rojos y esas botas kilométricas tan chistosas.

Mónica Aragón, en un momento del espectáculo 'Había una vez, mi familia', producido por Emilio Aragón. Javier Salas

Había una vez, mi familia nació con el espíritu de rendir un homenaje al género del 'clown' planteando un recorrido por todo ese mundo, que incluye decenas de variantes según indica Esteve Ferrer. "El espectáculo es una mezcla de humor, nostalgia, romanticismo, belleza y, sobre todo, amor. También pretende enseñar a la gente que no vivió esos años cómo éramos los niños de entonces, cuáles eran nuestros juegos. Que más allá de la tablet hay otras cosas, y que cuando no teníamos dinero la imaginación era muy importante", concluye. Algunas de esas reliquias, como el Cinexin o los Juegos Reunidos Geyper, sobrevuelan el espectáculo; así como el eco de temas musicales de la época, como los que interpretaban Camilo Sesto, Mari Trini o John Travolta; y algunos apuntes de películas como Star Wars o Superman.

Rodrigo y Gonzalo Aragón, durante el espectáculo 'Había una vez, mi familia', en el Nuevo Teatro Alcalá. Adolfo Ortega

Mónica Aragón es nieta de Fofó e hija de Fofito, y en el espectáculo interpreta a una abuela que comienza a descubrir en su desván esos recuerdos de otra época: juguetes y objetos que convocan al escenario a aquellos Payasos de la tele con los que se asocian. Allí aparecen los hermanos Aragón -Rodrigo, Alonso y Gonzalo- caracterizados como sus genuinos antecesores.

"Este espectáculo también es un homenaje a las mujeres 'clowns' que no son tan conocidas -apunta Mónica-, especialmente a las mujeres de nuestra familia, que realmente han estado sustentándolo todo, y algunas continuamos en este oficio. Quizás por la grandísima fama que tuvieron ellos, nosotras no somos tan reconocidas", reconoce con cierta pena.

Escena de la tarta en el espectáculo 'Había una vez, mi familia'. Javier Salas

Uno de los aspectos más interesantes de este espectáculo es que permite acercar al público dos aspectos probablemente desconocidos de los populares payasos: los orígenes de la saga de los Aragón; y el éxito previo de Gaby, Fofó y Miliki en América, antes de su etapa en España. Los Payasos de la tele no surgen de la nada, sino que son los continuadores de una tradición de payasos que se remonta dos generaciones atrás, hasta Gabriel Aragón Gómez.

"Allá por el siglo XIX, este señor era seminarista en Granada -relata Esteve Ferrer- y se enamoró locamente de Virginia Foureaux, una 'ecuyère' -bailarina a lomos de un caballo-, a la que descubrió cuando el Grand Cirque Foureaux llegó a la ciudad. Se enamoró locamente de esta chica, abandonó los estudios eclesiásticos y la siguió por media Europa, aceptando trabajar en el circo de lo que fuera necesario. Ella le dijo que no se casaría más que con un payaso, así que Gabriel Aragón se convirtió en uno de los mejores 'clowns' del mundo: el Gran Pepino". Esta historia, que más parece un cuento de Andersen, se relata en un episodio de la obra a través de sombras chinescas, máscaras y marionetas, en uno de los momentos más logrados e ilustrativos de la función.

Una 'ecuyère', bailarina a lomos de un caballo, en el cuadro 'Le Cirque' (1891) de Georges Seurat. Musée d'Orsay

Parece que el traqueteo de las caravanas y los trenes tenía efectos fructíferos, porque de aquel matrimonio entre el seminarista y la bailarina-acróbata, nacieron nada menos que quince hijos, y de entre todos ellos surgió un trío artístico, Pompoff, Thedy y Emig, segunda generación de payasos Aragón, que consiguieron gran popularidad en las décadas de los veinte, treinta y cuarenta del pasado siglo. Y precisamente de Emig proceden Gaby, Fofó y MIliki, ya que fueron hijos suyos. "Otro de los hijos de Emig fue el Gran Tonino, que triunfó en Sudamérica de manera brutal. Tanto es así, que allá a los payasos se les conoce como Tonis, por ejemplo en Argentina", recuerda Esteve Ferrer.

En cuanto al recorrido exitoso de Gabi, Miliki y Fofó antes de asomarse a la televisión española, hay que citar sus inicios en Cuba, debutando en el mítico cabaret Tropicana. Un colorido número dedicado a esos momentos se incluye en el espectáculo, como muestra de aquellos primeros pasos. También pasaron por Puerto Rico con un éxito tal, que la muchedumbre bloqueó el aeropuerto para impedir el despegue del avión que conduciría a los payasos rumbo a Estados Unidos. Precisamente allí se encuentra el origen del regreso de los payasos a España. "Por casualidad, un directivo de televisión española que se encontraba de viaje en Chicago vio a estos tres españoles allí actuando y les planteó hacer algo similar en España", relata Esteve Ferrer. Grabaron unos capítulos para televisión, obtuvieron un éxito tremendo y aquello se convirtió en doce años de actuaciones, nada menos.

Recreación del cabaret Tropicana en 'Había una vez, mi familia', donde debutaron los Payasos de la tele. Javier Salas

Poner en marcha este espectáculo ha llevado a Rodrigo Aragón, hijo de Gabi a buscar en el 'baúl de los recuerdos', como ocurre en la función. "Encontré una carta de mi padre a mi tía Rocío desde Estados Unidos, donde le decía que estaban cansados de una vida de trabajo alejados de nuestra tierra. Los españoles siempre queremos volver, aunque estemos triunfando. Estaban pensando aguantar un año más y retirarse. Vinieron para acá ¡e hicieron toda otra carrera en España!". También apunta algunos nombres que dan justa medida de la relevancia que consiguieron al otro lado del Atlántico: "En Estados Unidos se codeaban con Harold LLoyd, los Hermanos Marx, Cantinflas, Sammy Davis Jr., o Buster Keaton. ¡Estos tres tipos de Vallecas trabajaron y compartieron con todas esas figuras!”, resalta Rodrigo con orgullo.

Mónica Aragón junto a Esteve Ferrer, director del espectáculo dedicado a la familia Aragón, en rueda de prensa. Adolfo Ortega

Emilio Aragón es el productor de este espectáculo y además firma los arreglos musicales de todos los temas del repertorio empleados, que son muchos. "Emilio me ha dejado manos libres absolutamente para contar la historia como quisiera -reconoce Esteve Ferrer-. Cuando le pedí que un arreglo sonara a Gershwin o a Cole Porter, no me preguntó por qué, simplemente lo hizo. En el espectáculo hay mucho de la familia, pero también hay mucho mío".

En este sentido, es necesario destacar una de las contribuciones fundamentales de los Aragón al mundo del 'clown': la música. "Normalmente los payasos en general no eran músicos -aclara Esteve Ferrer-, porque iban más por la acrobacia, la mímica o el gag visual, pero Emig insistió mucho en adquirir una formación y fue el precursor del payaso musical que culmina con Gabi, Miliki y Fofó. Gracias a eso, su legado ha perdurado".

Alonso, Emilio, Mónica, Rodrigo y Gonzalo Aragón, miembros de la saga de los Aragón. Cedida

El recuerdo de los Payasos de la tele revive sobre el escenario por unas semanas en Madrid, e invita a personas de todas las edades a compartir recuerdos e ilusiones en el Nuevo Teatro Alcalá, de jueves a domingo hasta el 16 de junio.