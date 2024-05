Miguel Bernardeau y Ester Expósito, pillados muy cómplices en un bar de Madrid: "No paraban de besarse y de hacerse caricias"

Desde hace semanas, los rumores acerca de un posible romance entre Miguel Bernardeau y Ester Expósito suenan con fuerza. Un presunto idilio en el que el actor opta por dejar en el aire qué tiene realmente con Ester.

En los últimos tiempos son numerosos los testimonios en redes sociales que aseguran haber visto a la pareja de los más cariñosa en diferentes lugares, donde, lejos de esconderse, no se cortarían en dar rienda suelta a su pasión.

El pasado 17 de enero, Ester y Miguel habrían estado muy acaramelados y besándose en un local de Madrid, según el tiktoker Abel Planelles y Alexia Rivas en el programa Vamos a ver.

Aunque de momento no ha habido ni una sola imagen de ellos juntos, ahora sale un nuevo testimonio que asegura haberlos visto en actitud muy cómplice. Lo que no le explicaba Expósito a Dani es la razón por la que no le hizo demasiado caso.

Según ha relatado un testigo a Vanitatis, los actores, que se encontraban en un local de Puerta de Hierro, que se ha convertido en refugio para los famosos que viven por la zona, "no paraban de besarse y de hacerse caricias".

Según este relato, a eso de las siete de la tarde, un joven alto con la capucha de la sudadera puesta y una chica con una gorra y el pelo hacia delante entraban en un local. Allí pidieron algo, se sentaron juntos... Y se dejaron llevar como una pareja más.

Los actores siempre han presumido de tener una buena relación entre ellos, pero ahora habrían dado un paso más en su relación. Todo ello, poco después de que la madrileña terminase su noviazgo con Nico Furtado después de dos años de relación.

Por su parte, desde que acabó su amor con Aitana en diciembre de 2022, Miguel está soltero. Y, aunque se le ha relacionado en numerosas ocasiones con la también intérprete Greta Fernández, ambos han dejado claro que lo único que les une es una gran amistad

Omar e Itzan

Sus compañeros de Élite Itzan Escamilla y Omar Ayuso sí parece que ser pareja. Según han mostrado Escamilla en un post de Instagram, ambos aparecen de la mano paseando por las calles de Madrid. Hasta aquí todo normal, pero el actor despeja cualquier duda con el comentario, "Mi chico", junto a un emoticono de un corazón.

Un post que ha revolucionado a los fans de la serie y de los actores, que no dudan de la relación incipiente, y más recordando las pistas que habrían ido dejado ambos en todo este tiempo.

Y es que los dos no solo han ido compartiendo imágenes juntos, sino que también se han dejado algunos románticos comentarios que en su momento pasaron desapercibidos y que, ahora, según sus seguidores, cobran todo el sentido del mundo.

Eso sí, habrá que esperar a la confirmación oficial de los actores para saber si estamos, cien por cien ya seguros, ante una de las nuevos parejas de la serie juvenil de ficción más famosa de los últimos años.