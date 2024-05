Britney Spears asegura que alguien le ha robado todas sus joyas

Britney Spears ha asegurado a través de su cuenta de Instagram este pasado domingo que es la última en la larga lista de celebrities a las que les han entrado a robar en su casa. En su caso particular, la artista ha afirmado que se han llevado todas sus joyas.

"Chicos, de verdad, me han robado todas mis joyas", ha afirmado la cantante de éxitos como Womanizer o Toxic en un vídeo que ha publicado en el que aparece abriendo y cerrando un joyero que está prácticamente vacío. "¿Veis? No hay nada. Bueno, hay una [figura de la] Madre María... Tengo miedo. No queda nada. No queda ninguna de mis joyas", se la escucha decir.

Spears, de 42 años, ha insistido en el tema del robo a través del pie de foto de la publicación: "Bueno, así podéis ver de verdad que me han robado todas mis joyas… Ahora me es más difícil comprarlas nuevas porque tengo miedo de que se pierdan".

La cantante ha continuado explicando que hoy por hoy suele comprar más bien alhajas "baratas y falsas" por precaución, pero que se le está haciendo "cuesta arriba" haber perdido algunas de las piezas más caras porque fueron "originalmente confeccionadas" para ella. "No está la cruz que mi bebé usaba desde que tenía 4 años... Es muy delgada", ha finalizado.

Sin embargo, un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Ventura, en California, le ha confirmado en exclusiva al portal de noticias Page Six este mismo lunes que Britney no ha denunciado el robo: "No hemos recibido ninguna llamada a nuestro servicio relacionada con una denuncia de robo en la residencia de Spears".

Asimismo, ni los representantes de la Princesa del Pop ni ella misma han querido hacer más comentarios al respecto. De hecho, ha sido sorpresivo que, después de dicho post, subiese a sus redes otras dos publicaciones en las que aparece de buen humor, afirmando en la primera que había bajado "12 tallas" y en otra afirmando que quiere hacerse un piercing en la lengua.

Esta no es la primera vez que la cantante afirma sospechar que ha sido víctima de un robo, ya que en agosto de 2021 llamó a la policía para denunciar un robo en su mansión de Thousands Oaks, en California, donde todavía reside hoy en día, sin que haya salido a la luz qué fue de aquella denuncia.