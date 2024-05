Pablo Motos se confiesa sobre las infidelidades: "Si llevas 20 años..."

Javier Rey y Almudena Amor presentaron este lunes en El Hormiguero su nueva película, La mujer dormida, que llega a los cines el próximo 31 de mayo.

La cinta narra la historia de una auxiliar de enfermería que comienza a sentirse atraída por el marido de la mujer en estado vegetativo a la que cuida. Es, por tanto, un film donde la infidelidad juega un papel muy importante.

Por eso, el programa sometió a los invitados, y al propio Pablo Motos, al 'Test de la infidelidad'. "Si llevas 20 años de relación, es mejor pensar en otra persona y seguir teniendo relación", confesaba entonces el valenciano, que está casado con Laura Llopis, con quien lleva más de 25 años de relación.

Javier Rey se mostraba contrario a su opinión, mientras su compañera de película y plató defendía al presentador y alegaba que la "mente es libre".

"No me parecería grave que alguien lo hiciese. Si investigamos a cualquier persona, todo el mundo se merece cinco años de cárcel. Creo que nuestras cabezas son muy políticamente correctas, pero por dentro ocultamos muchas cosas", continuaba Pablo Motos.

Además, asumía que, si hay distancia de por medio, es "menos grave". "Creo que, cuanto más lejos estás, menos grave es todo; si es muy lejos, no es infidelidad", bromeaba, asegurando además que, si no hay sentimientos de por medio, no lo considera infidelidad: "Otra cosa es que te enamores de alguien. Eso sí que es infidelidad".

Entonces, puso un ejemplo vivido con su mujer. "Mi mujer es la coordinadora de guion y habíamos pactado un beso con una chica. Mi mujer me decía: 'dáselo bien, no se lo des con vergüenza. Dáselo a tope", recordaba el valenciano.