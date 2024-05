Mayte Zaldívar confiesa la verdadera razón de su boda con Julián Muñoz después de 17 años: "No es porque él esté muy enfermo"

La noticia del fin de semana en la crónica social fue la boda entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, que se han casado para convertirse, de nuevo, en marido y mujer después de 17 años divorciados.

Mucho se ha hablado estos días de los motivos que les llevaron a dar este inesperado paso, algo a lo que, este lunes, arrojó algo más de luz el programa Y ahora Sonsoles.

Según Paloma García Pelayo, que dijo haber mantenido una conversación con la propia Mayte Zaldívar, esta le ha confirmado los motivos de su boda. "Están pasando por un momento muy delicado, la salud de Julián cada vez es más débil", comenzaba diciendo la periodista.

Sin embargo, la boda no tendría que ver en absoluto con esa delicada situación de salud. "No hay artículo mortis que valga. No es algo de ahora, no es una decisión porque él esté muy enfermo. Esto viene de largo, desde que salió de la cárcel, le quería compensar por todo el daño que le hizo", añadía la colaboradora.

"Se descubre la afección que tiene gravísima, después reafirman en un notario el 30 de enero y el diagnóstico llega después", detallaba la periodista sobre cómo se han ido sucediendo los hechos.