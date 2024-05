Sanz empieza la negociación del Presupuesto municipal sin el respaldo de la oposición

El alcalde, José Luis Sanz, ha iniciado ya la cuenta atrás para la aprobación de los Presupuestos municipales de 2024, que se abordarán el próximo 3 de junio en un Pleno extraordinario, después de arrancar este lunes las negociaciones con los grupos de la oposición, que no han comenzado con buen pie y donde uno de los partidos ni siquiera se ha querido sentar a negociar.

El equipo del primer edil no ha entrado a valorar en detalle los encuentros y se ha limitado a informar de que el regidor hispalense y el delegado de Hacienda, Juan Bueno, han expuesto tanto al PSOE como a Vox el documento económico y han estado "dialogando", quedando ambos grupos en "valorar las opciones planteadas", según fuentes municipales.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha calificado de "decepcionante" la reunión, al "ignorar" el PP las propuestas socialistas e, igualmente, han lamentado que desde el Gobierno local les hayan pedido un acto de "fe ciega", adquiriendo "un compromiso que no tendría reflejo inmediato en las Cuentas municipales" y, "nos sobran las razones para no fiarnos", ha abundado.

El también exalcalde socialista ha afeado a Sanz que "haya metido a la ciudad en su propio enredo político para tapar la entrada de Vox" en el gobierno municipal, en referencia a las "supuestas" conversaciones mantenidas entre ambas formaciones que el PP niega tajantemente y los de Santiago Abascal afirman. Una cuestión que precisamente se abordará este martes en el Pleno ordinario a instancias del PSOE, que preguntará por esta cuestión, según se recoge en el orden del día de la sesión.

El Pleno también contempla diferentes modificaciones presupuestarias, una figura administrativa a la que el Ejecutivo de Sanz recurre habitualmente para sacar adelante sus medidas al estar prorrogadas las Cuentas de 2023, aprobadas por el Gobierno anterior. Cabe recordar que el proyecto de Sanz no contó con el respaldo de la oposición y no lo pudo sacar adelante en tiempo y forma al gobernar con mayoría simple. Muñoz también ha pedido a Sanz que posponga estas modificaciones hasta después del Pleno presupuestario, algo a lo que, según el socialista, se ha negado el regidor.

Desde Vox han vuelto a insistir en su posición de "no apoyar unos presupuestos en los que no puedan estar dentro". Una opción que el alcalde descarta, insistiendo en que pretende "seguir gobernando en solitario". "Con estas reuniones teatralizadas, José Luis Sanz pretende justificar su incapacidad para gestionar la ciudad", ha criticado la portavoz del grupo, Cristina Peláez, al tiempo que ha aludido a un "previsible" acuerdo del PP con los socialistas, con los que "probablemente ya tenga pactado una abstención" para sacar adelante las Cuentas.

Finalmente, tal y como habían anunciado, Podemos-IU no ha acudido a la reunión, al supeditar la negociación a la adopción de varias medidas por parte del gobierno municipal. La portavoz de la formación morada, Susana Hornillo, considera que "si a José Luis Sanz le interesa el bien común su obligación es dejar de beneficiar a especuladores y multinacionales que maltratan a los barrios". La edil de Podemos cuestiona también la voluntad de consenso del PP toda vez que en la Comisión de Hacienda vetó la incorporación al presupuesto de las enmiendas parciales presentadas por su grupo.

Las conversaciones se han iniciado solo una semana antes de que tenga lugar el Pleno presupuestario. Cabe recordar que el alcalde ya aseguró que, de no salir adelante el mencionado documento económico, presentaría una cuestión de confianza vinculada al Presupuesto, que se celebraría también en la próxima semana.

Un instrumento político recogido en la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) que "permite superar situaciones de bloqueo" que tienen la "máxima trascendencia en el desarrollo del gobierno municipal", como recoge la norma consultada por este medio, y que precisamente encaja con el problema que padece la ciudad, como ha denunciado el Ejecutivo de Sanz. Si el alcalde obtuviese aquí el respaldo de la mayoría de los grupos, saldrían adelante automáticamente sus primeras cuentas públicas.

Para que prospere la cuestión de confianza harían falta "más síes que noes", según fuentes municipales. Y, por poner un ejemplo, con la abstención del partido socialista bastaría, aunque Vox y Podemos votaran en contra, toda vez que el PP gobierna con mayoría simple de 14 concejales, a dos de la mayoría absoluta.

Pero, de no darse una de las carambolas posibles, y no son tantas, en el plazo de un mes las fuerzas de la oposición podrían presentar una moción de censura, que de no prosperar, los presupuestos se aprobarían de manera inmediata. Por el contrario, José Luis Sanz podría perder la Alcaldía. Un extremo al que el regidor hispalense confía en que no se produzca. Para ello, el PSOE tendría que unir fuerzas con Vox, una alianza poco natural, en lo que a ideología se refiere, y por tanto poco probable.

Si todo sale según lo previsto por el Gobierno del PP, el Ejecutivo tendría unos cuatro meses para aplicar el Presupuesto, los suficientes para empezar a poner en marcha su proyecto de ciudad. Y que, hasta el momento, apenas ha podido ejecutar debido a la dificultad que tiene para gobernar.