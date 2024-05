Melendi sufre una aparatosa caída en su concierto de Albacete

Melendi es uno de los cantantes más conocidos del panorama musical español. Por ello, a cada concierto que hace por la geografía española se llena de miles de personas. Prueba de ello fue su reciente paso por el Estadio José Copete de Albacete.

El cantante asturiano lleva ya más de 20 años dedicándose a estar encima de los escenarios, y así lo ha querido celebrar con su gira 20 años sin noticias. Un título que poco tiene que ver con la realidad, porque cada paso que da es grabado por todos sus seguidores.

Aunque no solo pasos. Como dice una de mus canciones más famosas, Tocado y hundido, el intérprete acabó en el suelo tras intentar levantarse para animar a su público. Irónicamente, el tropiezo ocurrió mientras tocaba dicha canción, como así ha podido verse en redes.

Melendi siempre se ha mostrado muy cercano a sus fans y por ello en cada concierto da todo lo que puede de sí. Aunque también era necesario sentarse de vez en cuando, y eso fue lo que hizo. Sin embargo, al ritmo de la canción, no pudo evitar volver a querer levantarse, y fue entonces cuando sus piernas le jugaron una mala pasada.

Aunque, lo más destacado es que, si bien el golpe fue bastante aparatoso, pues cayó de espaldas, no paró el concierto. Avisando a sus trabajadores, no dejó de lado a su público, quien no dudó en aplaudir su profesionalidad cantando con aún más fuerza.