Claudia Martínez confiesa la secuela que le ha quedado tras su paso por 'Supervivientes': "Aún me siento un poco fuera de lugar"

Claudia Martínez volvió a España después de vivir toda una aventura en Supervivientes. Pero, aunque hace semanas que regresó, la que fuera participante de La isla de las tentaciones aún se encuentra adaptándose a su rutina.

Por mucho que echara de menos su vida diaria, a la hora de volver a España está afrontando ciertos problemas. Como así ha explicado en su cuenta de Instagram, su paso por Honduras ha supuesto un antes y un después en su vida, especialmente en su estado anímico.

"Hoy hace tres semanas que volví, aunque parezcan tres años, y aún me siento un poco fuera de lugar a veces", ha comenzado a explicar. Según ha contado, actualmente está acudiendo a un psicólogo para reencontrarse consigo misma.

Claudia Martínez ha hablado con sus fans. claudia.martinez / INSTAGRAM

Actualmente, va al especialista una hora a la semana y, como así le ha confesado a sus fans, siente que con cada visita puede cuidarse: "De verdad, qué bien esta horita a la semana para cuidar de mí misma y de mis cosas".

"He vuelto muy sensible (más de lo normal) y me afecta todo por mil. Estamos trabajándolo", ha confesado. Por ello, ahora Claudia se encuentra refugiándose en su novio, Mario Conzález, y ha dejado un poco de lado su vida pública para disfrutar de un viaje a Venecia.