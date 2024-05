Podemos, ERC, Bildu y BNG plantan a Zelenski en su visita al Congreso

Buena parte de los socios de izquierdas del Gobierno decidieron no acudir este lunes a la recepción organizada en el Congreso de los Diputados al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con motivo de su visita a España para firmar un acuerdo de seguridad con el Ejecutivo que se traducirá en el envío de armamento por valor de 1.000 millones de euros. Podemos, ERC, EH Bildu y BNG tomaron la determinación de plantar a Zelenski en la ronda de breves reuniones que el mandatario mantuvo con los portavoces de los grupos parlamentarios, arguyendo en algunos casos motivos de agenda y en otros su rechazo a la entrega de armas para el Ejército ucraniano.

Ese último fue el motivo que esgrimió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para declinar su presencia en la visita de Zelenski al Congreso. "No hay que saber mucho de comunicación política para saber que esa reunión va a ser utilizada como un lavado de cara democrático para una decisión totalmente antidemocrática como la que ha tomado el presidente del Gobierno", aseguró Belarra, que insistió en que no "existe en España un consenso militar por la escalada bélica". "El envío de armas a Ucrania no ha cambiado la correlación de fuerzas, no ha contribuido más que a la prolongación de la guerra y esta decisión profundiza y contribuye a una escalada bélica que no va a permitir pararle los pies a Putin, que es el objetivo de todos", argumentó.

Para la líder de Podemos, el envío de armamento por valor de más de 1.000 millones de euros supone "desoír a la soberanía popular", pese a que el Gobierno no tiene la obligación legal de que este tipo de acuerdos sean ratificados por el legislativo. Belarra, además, quiso mostrar su "solidaridad con el pueblo ucraniano", que "ha sido quien ha llevado la peor parte de este conflicto que dura más de dos años", y exhibió su apoyo a "las víctimas, los familiares, los millones de personas desplazadas de sus casas". Pero también aseguró que "es evidente por el avance de Rusia que esta guerra solo va a terminar de dos maneras: o con un enfrentamiento entre potencias nucleares, o con una mesa de negociación".

"Es evidente que lo mejor que podría haberle pasado a Ucrania es que ese acuerdo de paz que estuvo a punto de firmarse en la primavera de 2022 se hubiera ratificado, y estuvo a punto de ocurrir de no haber sido porque EEUU y el Reino Unido lo boicotearon", espetó igualmente la líder de Podemos, que acusó al Gobierno de España de no haber "dedicado ni un solo recurso humano o económico a la paz y la diplomacia". "En estos años solo se ha reforzado la posición de EEUU, ahora somos más dependientes de EEUU y se ha reforzado el negocio armamentístico y también la posición de Putin", aseguró Belarra.

En la misma línea se expresó en un comunicado EH Bildu, que aseguró no compartir "el objetivo de la visita de Zelenski" a España, "que no es otro que cerrar un acuerdo de seguridad con el Gobierno español por el que se destinarán 1.129 millones de euros a armamento para Ucrania en 2024", y "menos aún cuando una decisión de este calado se hace a espaldas del Congreso sin un debate ni una votación al respecto". "Como venimos haciendo desde hace dos años, denunciamos los ataques de Rusia en Ucrania y pedimos su cese inmediato", pero "mostrar toda la solidaridad con el pueblo ucraniano también es abogar por la diplomacia, el diálogo y las soluciones políticas" y no por "la escalada militar armamentística", afirma el partido abertzale.

"Apostamos con firmeza por la diplomacia como solución a la invasión rusa de Ucrania" porque "no existe solución militar a la guerra" y "reforzar la vía bélica y el envío de armas solo conseguirá prolongarla", señaló igualmente EH Bildu, que afirma que "la solución vendrá siempre por vías diplomáticas y pacíficas de diálogo y negociación que nos alejen de la guerra y nos acerquen a la desescalada". "La escalada militar nos lleva a un escenario catastrófico de consecuencias impredecibles para todos", apuntó el partido.

ERC y el BNG, por su parte, no ofrecieron explicaciones políticas sobre su ausencia en el recibimiento a Zelenski en el Congreso y se limitaron a asegurar que sus portavoces no pudieron acudir por cuestiones de agenda.