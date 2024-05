La UE acuerda convocar a Israel tras su ataque sobre Rafah y avisa: podría tomar medidas si no para su ofensiva en Gaza

Paso adelante de la Unión Europea este lunes. El bloque comunitario ha decidido convocar a Israel en el marco del Consejo de Asociación para hacerle cumplir la orden de la Corte Internacional de Justicia y que cese sus ataques sobre Rafah. Así lo ha anunciado el Alto Representante, Josep Borrell, después de la cumbre de ministros de Exteriores en la que, además, se ha empezado a hablar de medidas si Tel Aviv no cesa en su ofensiva en Gaza, aunque la unanimidad para las sanciones todavía está muy lejana.

Por su parte, el ministro español José Manuel Albares hizo hincapié en la posición de España: "Los ataques israelíes en un campo de refugiados en Rafah, que ha dejado decenas de víctimas palestinas, incluidos niños, son inaceptables. Exigimos un alto el fuego inmediato y el respeto de la legalidad internacional por todas las partes. Evitemos más muertes y sufrimiento", sentenció. Precisamente España pidió hace ya tres meses junto a Irlanda que Bruselas convocase este Consejo de Asociación para revisarlo dadas las dinámicas de Israel.

Entre los países europeos no hay unanimidad. Todos piden a Israel que respete el derecho internacional y humanitario; y a Hamás que libere a los rehenes. Bajo esa premisa, algunas voces como la del ministro luxemburgués de Exteriores, Xavier Bettel, han dejado un ultimátum a Tel Aviv: o parar la ofensiva o sanciones. Pide al Gobierno de Netanyahu que frene sus ataques. "Si no tenemos esto, entonces somos como un perro: ladramos mucho pero no mordemos. Si tuviera que decidir, diría que tenemos un ultimátum de 5 días, una semana o 10 días máximo donde hay que cumplir esto... y si no, entonces tenemos que tomar sanciones", avisó, aunque hace falta una unanimidad para ello que ahora no existe, pero por primera vez la opción de las sanciones toma cuerpo en las reuniones entre los 27.

Tampoco existe unanimidad en lo que se refiere al reconocimiento del Estado palestino, algo que confirmarán este martes tanto España como Irlanda, junto a Noruega -que no es un Estado miembro de la UE-. Albares se limitó a celebrar con sus homólogos la decisión tomada por los tres gobiernos, aunque reconoce que no es una buena noticia las tensiones con Israel. "Nuestros tres países, Irlanda, Noruega y España, viviremos un día histórico que seguro que nos acercará más a ese objetivo que todos anhelamos de lograr una convivencia pacífica y segura en Oriente Medio", concluyó. El Gobierno de coalición firmará esta medida en Consejo de Ministros.

Por otro lado, Borrell también ha censurado la "agresión verbal" de Israel frente a España e Irlanda por el paso que van a dar. "La reacción que ha tenido el Gobierno de Benjamin Netanyahu no la llamaría diplomática, la escalada es de todo menos diplomática", apuntó en rueda de prensa desde Bruselas. Una nueva tensión eso sí sobre la que Moncloa apenas se ha pronunciado: el Ejecutivo de Sánchez ve necesario "no caer en provocaciones".

En esa línea reaccionó precisamente el ministro de Exteriores. "Hemos estado de acuerdo en no caer en ninguna provocación, no desviar la atención y el foco de lo que tiene que ser, que es el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia", esgrimió, aunque considera que se trata como poco de una "falta de cortesía diplomática".

La base jurídica de las relaciones comerciales de la UE con Israel es el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que entró en vigor en junio de 2000. El Acuerdo, explica la Comisión Europea, pretende ofrecer un marco jurídico e institucional adecuado para el diálogo político y la cooperación económica entre la UE e Israel.

Israel es el vigesimoquinto socio comercial de la UE, y en 2022 representaba el 0,8% del comercio total de mercancías de la UE. También figura entre los principales socios comerciales de la Unión en la zona mediterránea. La UE, por otro lado, es el mayor socio comercial de Israel, con un 28,8% de su comercio de mercancías en 2022. El 31,9% de las importaciones de Israel proceden de la Unión, y el 25,6% de las exportaciones del país se dirigen a la UE.