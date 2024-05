Netanyahu afirma que el ataque sobre Rafah con al menos 40 muertos fue un "trágico percance"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha admitido este lunes que el ataque perpetrado en la madrugada cerca de un campamento de refugiados en Rafah fue un "trágico percance". Así lo ha manifestado durante en una audiencia en la Knéset (Parlamento israelí) con familias de rehenes sobre la guerra en la Franja, que suma más de 36.000 muertos, más del 70% civiles.

"A pesar de nuestros esfuerzos por no hacerles daño, hubo un percance trágico. Estamos investigando el incidente. Para nosotros es una tragedia, para Hamás es una estrategia", ha expresado el primer ministro en referencia al ataque lanzado en la madrugada de este lunes cerca de un campamento de refugiados en Rafah en el que han fallecido decenas de personas. "Para nosotros, cada daño a civiles no involucrados es una tragedia".

Durante su interlocución, Netanyahu también se refirió a las acusaciones de los familiares de los rehenes. "Quienes dicen que no están preparados para resistir la presión levantan la bandera de la derrota. No levantaré ninguna bandera así, seguiré luchando hasta que se levante la bandera de la victoria", ha asegurado. "No tengo intención de poner fin a la guerra antes de que se hayan alcanzado todos los objetivos. Si cedemos, la masacre volverá. Si cedemos, le daremos una gran victoria al terrorismo, a Irán", ha informado The Times of Israel.

(Más información en breve)