Henar Álvarez, autora de 'Ansia': "Un hombre sigue teniendo el poder absoluto de destrozarte usando algo de tu sexualidad"

Henar Álvarez (Madrid, 1984) usa el humor como un bisturí, a veces como un machete, para diseccionar una realidad a menudo desigual entre sexos. Es directora del pódcast El olimpo de las diosas, junto con Judith Tiral y presenta además con Manuel Burque Buenismo bien. Colabora en Estirando el chicle y el Late Xou con Marc Giró y además, es novelista. Ansia (Editorial Planeta, 256 páginas, 19,90 euros) es su última obra.

¿Qué vamos a encontrar en Ansia?Es una novela que trata sobre las relaciones desiguales en cualquier ámbito, no solamente en el emocional, también en el laboral, en el de la amistad... y se retrata en las tramas y las subtramas desde diferentes prismas.



Natalia es la protagonista que pasa por todas esas situaciones, ¿en qué medida hay algo de Henar Álvarez en ella?En ninguna. El libro es una novela de ficción, no tiene nada de autobiográfico. Evidentemente tiene cosas que forman parte de mí porque la he escrito yo. Todo el mundo cuando escribe lo hace sobre cosas que le atañen o que le obsesionan o lo que sea, pero de verdad que no tengo nada que ver con ella. Dios me libre.

Hay muchas situaciones duras, pero nada irreales...Pues mira, es una de las cosas que quería mostrar. Aparecen un montón de historias que son difíciles y que creo que a cualquier mujer y cualquier hombre le van a resultar fácilmente reconocibles. Resultan duras porque son verdad. Son cosas que alguien debería leer y llamarle la atención y sin embargo creo que escuece porque dices "sé lo que me hablas" y creo que eso es lo duro. Eso sí que lo he hecho aposta: quería retratar todas las violencias.

Lo primero que hace usted es describir el escenario...De hecho, el principio es para contextualizar de dónde parte Natalia, para que se vea por qué está hasta el coño. Hago como varios flashback a la vida de ella para que se vayan viendo todas las violencias que ha ido recibiendo. Cuando ella toca fondo es porque llevaba una mochila enorme de cosas que han pasado por cosas normales, cuando en realidad no lo son.

Da la sensación de que las tiene tan interiorizadas que lo deja estar...Sí, sí, como si no pasase nada… Esto se lo oí a alguien, ya no me acuerdo a quien: "la vida de una mujer es disociar todo el rato". Porque si realmente te hicieses cargo de manera consciente de muchas de las cosas que nos pasan, es que no saldríamos a la calle. Me ha gustado mucho tener conversaciones con amigas o con mi madre para sacar cosas que nos pasan e írselo poniendo a la protagonista. Llama la atención cuando te lo escriben de manera cruda, pero si no, ese es el pan de cada día.

Hay una sucesión de hechos, regresos al pasado, situaciones… ¿cómo ha sido diseñar ese esquema?Pues mira, el germen de la novela fue porque el tema de las relaciones desiguales siempre me ha obsesionado bastante y fue en un momento en el que estaba como harta, o sea que estaba hasta el coño. De hecho, yo creo que se nota que el arranque es bastante pasional. Eso lo escribí sin saber siquiera ni a dónde iba. Solamente había pensado en el punto de partida.

En esta novela nadie está libre de pecado...Sabía que quería escribir de relaciones abusivas y de hecho, por eso empecé mostrando que ella es la que está abusando tanto de su amante como de su marido. Quería hablar del abuso de poder en el día a día y claro que también quería hablar de de que aunque todos podemos ejercer abuso de poder en diferentes momentos de nuestra vida y en diferentes localizaciones, un hombre a día de hoy sigue teniendo el poder absoluto de destrozarte utilizando algo de nuestra sexualidad.

Sin revelar el final… ¿por qué lo eligió así?Tenía claro que no quería que acabase mal porque me daba mucha rabia que cuando veo a protagonistas en novelas escritas por hombres y protagonizadas por hombres, les va de puta madre. Son incluso como referentes, generan la sensación en los lectores de que eso es lo que quieren ser, como cowboys perdidos o no sé qué. No entendía por qué la cultura cada vez que nos refleja a nosotras en un papel que podría ser más humano, tienen que resultar castigadas. Quería mostrar cómo cuando toca fondo, ella solo puede ir para arriba.

Henar Álvarez, con su novela, 'Ansia'. José González

¿Le va mejor a los malvados?No lo sé… creo que sí, que está ligado al poder. Creo que a la gente que consigue poder le va mejor porque tiene más herramientas a su alcance.

¿Se siente un referente por los temas que trata y las denuncias que hace?Eso se lo tendríais que preguntar a los lectores. A mí me da muchísimo pudor decir eso. Yo cuando escribo ya sea un libro, mis guiones para los podcast o lo que sea, mi finalidad es entretener, de verdad. Luego, si la gente se lleva algo más por el camino, genial. Me encanta, pero yo he escrito esta obra, que es un thriller, con la intención de entretener. Natalia no puede ser un referente de nada porque menudo cuadro, pero sí me gustaba que fuera humana, que no fuera como esos personajes modélicos.

¿Desconfía de los santos?Y no solamente en las obras culturales, en la vida también. Cuando yo veo a alguien que está todo el día diciendo lo bueno o lo buena que es lo que me hace es generar una barrera en plan de "hostia danger danger, ojo, lo que debe de haber aquí". Me gustan los personajes que son humanos de verdad.

Natalia, en los 40, tiene una obsesión por ser joven, por ser atractiva... ¿siente usted esa presión?Claro, yo creo que todo el mundo ahora mismo siente esa presión, se ve en las redes sociales... lo que quise mostrar con esa parte del libro, es que creo que cuando uno está mal en algún punto de su vida, los miedos que tiene, afloran. Cuando un pilar tuyo que crees que tienes fijo se desestabiliza, los miedos que tienes salen. Y uno de los miedos que tenemos, un porcentaje altísimo de mujeres, es el de envejecer, porque siempre nos han enseñado que una mujer pierde valor cuando van pasando los años. Ahora, que está todo el tema de la estética con una presión brutal, me parecía una bonita manera de reflejar ese miedo absurdo e infundado.

Natalia no siempre analiza bien las cosas, ¿no?Otra cosa que quería reflejar es cuando la gente no quiere tomar responsabilidad de sus actos e intenta tirar balones fuera.

Ansiedad es una palabra que aparece muchísimo en muchísimas partes del libro. ¿Es un sentimiento que se ha disparado en nuestros días?Yo diferencio entre el ansia y la ansiedad. Y una cosa para mí que era importante en el libro era ver como a ella las emociones la han desbordado, que es una tía muy pasional y que necesita sentirse viva todo el rato y por eso, incluso después de haber tocado fondo, necesita seguir sintiendo deseo por las cosas para movilizarse. Es como ese ansia que te hace querer devorar todo, incluso a tu vecino asqueroso. La ansiedad es otra cosa.

¿Cuál es su motivación para escribir? El dinero no será, porque en literatura es difícil hacerse rico...Pues mira, la motivación de absolutamente todo lo que hago es hacerme rica (risas). Esto vaya por delante. Luego si no lo consigo, pues chico, lo habremos intentado, que no caiga en saco roto. Pero mi motivación para escribir es que escribo porque me gusta escribir, siempre me ha gustado muchísimo. Este es el segundo libro que escribo y habrá un tercero con total seguridad.

Leticia Dolera está en los agradecimientos, Isabel Coixet aparece en la novela… ¿lo saben ellas?Leticia Dolera es una de mis mejores amigas y a ella sí que se lo enseñé. A Isabel Coixet no la conozco. Lo puse porque como compró los derechos de Un amor me inspiré un poco en ella y por eso la puse haciendo un guiño a la literatura de Sara Mesa, que está súper presente en el libro.

¿Lo de hacerse rica podría pasar porque a usted le compraran los derechos de la novela para una película?Creo que tengo más posibilidades de hacerme rica si compran mucho el libro (risas). Pero, de hecho, yo creo que una peli sí que tiene el libro...

Natalia sale con un chico mucho más joven, ¿la diferencia de edad está bien o no?Me parece que es criticable cuando es algo sistemático. Y de hecho a ella le puse un chico más joven porque ella es una jeta impresionante. Al principio de la novela ella está justificando todo lo que hace y se ve claramente que ella necesita un chico más joven para poder hacer lo que le da la gana. El hecho de tener un chico más joven es lo que le permite seguir con su familia, para que no la que no la moleste mucho. Ella puede decidir donde cenan, a dónde se van cuando se ven, cuando no se ven... y es importante para eso que sea una persona con menos experiencia que ella, para que ella pueda tomar todas las decisiones y manejarle y seguir viviendo su vida sin tener que hacer cambios sustanciales que la molesten.

También hay una frase del libro que dice que “todo el mundo es infiel”. ¿Es una descreída del amor?No, eso es una cosa del personaje, que está hasta el coño de todo y dice estas cosas. Ella tiene que justificar sus conductas de alguna manera y la primera y lo más fácil es decir que todo el mundo hace las cosas así y si lo hace todo el mundo, lo haces tú.

¿Somos buenos o malos? ¿Hay grises?No tiene nada que ver con ser bueno o malo. Todo el mundo puede pasar por un momento como por el que pasa la protagonista. Es tan fácil como perder el control porque te despidan del trabajo. Pueden ser mil cosas que te hagan desestabilizarte y que te hagan empezar a tomar malas decisiones y liarla y no querer ser consciente de lo que estás haciendo y no tomar las mejores decisiones, ni comportarte de la mejor manera posible. Creo que tiene que ver con ser humano y que la gente a veces pues oye, un día está muy bien y otro día pues está muy mal y la cosa va variando.

Si todos somos culpables, ¿por qué tiramos la primera piedra?También es una conducta humana. A lo mejor cuando juzgamos a alguien así es porque empatizamos con el otro y no vemos que nosotros también podemos ser esa otra persona. Ahora que muchas veces en internet que se habla de red flags, ¿cuántas veces no eres tú la red flag? Las personalidades fluctúan y depende mucho del contexto y del momento y de un montón de cosas.

Sergio, el marido de Natalia, se empeña en una relación caduca ¿es mejor dejar las relaciones cuando ya no funcionan?Eso depende de cada uno. A lo mejor hay gente que está feliz teniendo una relación de mierda porque no quiere sentirse solo y le vale estar así. Eso es el gran misterio de las relaciones personales.

¿El final del libro es una suerte de justicia poética, de revancha?Ella dice que quiere hacer un poco de de vengadora, pero claro, es una vengadora extraña, porque no puedes tomarte la justicia por tu mano. Yo sabía cómo iba a acabar, pero no sabía exactamente cómo. Se me ocurrió cuando me entregaron la portada. Ahí fue cuando pensé que a nosotras siempre nos han hecho esto.

La canción de Zorra, que fue a Eurovisión, habla de cómo se etiqueta así a las mujeres libres o exitosas, ¿lo ha vivido usted?Yo creo que no hay ni una sola mujer en este mundo a la que no hayan llamado puta alguna vez. Eso es tan universal como que el sol sale por las mañanas. El libro va de va de eso, de que si tú te comportas de manera libre, o sea, de manera normal, una vida normal, humana, tú tienes un sambenito todo el rato detrás. Porque claro, una vida normal no es la que han diseñado para ti habiendo nacido mujer. Esperan otro tipo de comportamiento.

Habla de San Benito, pero el que sale mucho en el libro es San Pancracio, ¿qué tiene con ese santo?Me encanta. San Pancracio creo, y si no es así es en lo que se creía en casa de mi abuela, es como el santo del dinero, se le colgaba la moneda de 25 pesetas con el agujero en medio. Y siempre le he tenido súper presente, la verdad. En La mala leche la prota hablaba con Dios y aquí no quería repetir con Dios y elegí un santo, como un apoyo para sentir que lo que estás haciendo no es tan malo o que puedes estar protegida o que hay una especie de justificación. San Pancracio lo que hace es ayudarla a disociar y a descargar culpa, porque es como "no lo estoy diciendo yo, me lo está diciendo él".

¿Qué opina de la fe?Es algo que me obsesiona mucho, porque sí que pienso que es real que las personas necesitamos creer en algo para no desestabilizarnos. Voy cumpliendo años y cada vez soy más hierbas (risas).