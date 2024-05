Steisy revela que no le pondrá pendientes a su hija: "No voy a hacerlo y menos sin su consentimiento"

Patricia Steisy no puede estar más contenta con su vida actual. Desde que el pasado mes diera la bienvenida a su primera hija, Athenea, no ha dejado de vivir momentos de alegría. Y es que, en el poco tiempo que lleva con ella, ha aprendido con cada día que pasa. Tanto ella como su pareja, Pablo Pisa, buscan lo mejor para su pequeña, aunque también ha tenido que tomar muchas decisiones.

Tras decidir no mostrar la imagen de su pequeña hasta que sea mayor, ahora ha dado a conocer su opinión sobre hacerle o no pendientes a su hija. Y es que los recién estrenados padres está completamente en contra de esta tradición.

"No voy a agujerear las orejas de mi hija tan pequeña y menos sin su consentimiento", ha comenzado a explicar Steisy a través de su cuenta de Instagram. Si algo tiene claro es que quieren que ella pueda crecer en un ambiente respetuoso y libre con sus decisiones. Por eso, consideran que una decisión estética como esta es innecesaria de momento.

Steisy explica porqué no le hará pendientes a su hija. steisy_patricia / INSTAGRAM

"No está permitido hacer un tatuaje hasta los 16 años y solo con el consentimiento de los padres. ¿Por qué unos pendientes sí? Su función es puramente estética y conlleva un daño", ha asegurado, lanzando una reflexión a sus seguidores.

Así, en tono irónico, ha asegurado que se hace solo "para diferenciar que es una niña" porque es "superimportante" que no la confundan. Además, se niega a aceptar que "ni se enteran" las niñas al ser muy pequeñas: "Perforar con un objeto punzante los lóbulos de las orejas duele, tengas dos meses o 20 años".

"Que cada uno haga lo que quiera, pero yo no le haré unos pendientes a mi hija a no ser que ella me lo pida", ha sido su veredicto final.