Entrevista | Leonardo Muylaert, Superman brasileño: "Creo en el poder del bien"

Un tipo lo vio haciendo fila en un certamen de cómics. Lo grabó en vídeo y lo subió a una red social con el comentario: "aquí está Clark Kent". Se armó revuelo. Lejos de enfadarse por el vídeo robado, Leonardo Muylaert pensó: "si me parezco a Clark Kent, puedo ser Superman" y siguió adelante con todas las consecuencias. Se hizo un traje para sus 2,03 metros y salió a la calle a hacer el bien. No todos los héroes llevan capa, pero algunos sí.

¿Qué poderes te da el traje de Superman?Aunque el traje en sí no me otorga superpoderes físicos, me proporciona una motivación sin igual. Al vestir el traje, puedo transformar un día común en algo extraordinario, traer sonrisas y esperanza. Me siento inspirado a ayudar a las personas a mi alrededor y a dejar un mensaje positivo en la vida de las personas, actos que por sí solos son heroicos, en mi opinión. Entiendo que todos podemos ser héroes del día a día con nuestras buenas actitudes, y el traje de Superman potencia esas virtudes.

¿Pasar de parecerse a Clark Kent a ser Superman es un acto de fe o de autoconfianza?Vestir el traje de Superman exige una fe inquebrantable en que puedo marcar la diferencia, pero también una autoconfianza sólida para realmente impactar positivamente la vida de las personas, incluso en formas pequeñas y cotidianas. La identidad de Superman exige creer en la "S" grabada en el pecho del uniforme y estar a la altura de ella.

¿Qué pensaste cuando viste el video en el que te comparaban con Clark Kent?Me sorprendieron los miles de comentarios y la repercusión del video en todo el mundo. Hasta entonces, internet era un universo desconocido para mí, ya que ni siquiera tenía redes sociales. Me emocioné mucho cuando empecé a leer los comentarios, todos eran muy positivos. ¡Gente de todo el mundo estaba haciendo campaña para localizarme! Muchos bromeaban diciendo que "me parecía más a Clark Kent que el propio Clark Kent" y sugerían que produjera contenido para las redes sociales porque querían seguirme. Decidí aprovechar el consejo de los internautas y embarcarme en esta superaventura. Lo que no podía imaginar es que alegraría la vida de tanta gente o que llegaría tan lejos, hasta ser repostado por el director James Gunn (director de la película de Superman que está en grabación) y convertirme en inspiración para Action Comics (portada de la edición #1060, del artista Jorge Jiménez). Estoy agradecido por la oportunidad que el destino me dio y me siento feliz de poder inspirar a las personas. Estoy ansioso por mucho más.

¿Existe alguna kriptonita en tu vida?Sí. Como todos, tengo mis kriptonitas. La falta de tiempo es sin duda la mayor de ellas, especialmente al tratar de conciliar mi carrera de abogado con las actividades de productor de contenido digital y las nuevas oportunidades que surgen. Sin embargo, la pasión por lo que hago y el feedback positivo de las personas son el antídoto perfecto.

¿Alguna vez has pensado en lanzarte desde alguna altura para comprobar si puedes volar?A pesar de toda la fantasía detrás de la figura del héroe, mantengo los pies en la tierra, literalmente. Prefiero usar mi imaginación y recursos para influir a los demás de manera segura y creativa. Mi papel es inspirar con responsabilidad.

Superman en una de sus misiones. LM

¿Cuál es tu mayor poder?Mi mayor poder es la capacidad de impactar la vida de las personas de manera factible. Las visitas a hospitales, escuelas e instituciones de caridad, por ejemplo, van mucho más allá de un gesto simbólico. Son oportunidades reales de brindar consuelo, alegría y apoyo directo a quienes más lo necesitan. Terminan siendo una extensión natural de mi compromiso como abogado, que me enseñó la importancia de la justicia y la empatía. Así, considero que mi verdadero superpoder es la conexión entre la inspiración y las acciones concretas, realmente capaces de hacer una diferencia en la vida de las personas, ya sea a través de la sonrisa de un niño, el agradecimiento de un paciente o la esperanza renovada de alguien que me buscó para un consejo jurídico.

Muylaert en su papel de Clark Kent. LM

No pareces un loco ni un friki. ¿Por qué haces esto?Lo hago porque creo en el poder del bien. Vestir el traje de Superman es una forma de contribuir a un mundo más amable y empático. No se trata de estar loco o ser un friki, sino de usar la oportunidad para hacer una diferencia en la vida de los demás. Considero la coincidencia de haber sido filmado en la CCXP 2022 y que el video se volviera viral como una bendición del destino, que me dio la oportunidad de compartir ideales que el mundo tanto necesita y que me honra compartir. Hoy, no solo soy fan de Superman, sino de todos aquellos que se disponen a hacer el bien. Al final, el heroísmo va mucho más allá de una capa.

¿Qué has aprendido desde que te convertiste en un superhéroe?He descubierto la fuerza de las pequeñas acciones y el impacto que los actos genuinos de bondad pueden tener. Me di cuenta de que podemos ser héroes en lo cotidiano y que todos tenemos el potencial de traer cambios positivos al mundo.

Si pudieras volar, tener super fuerza o rayos X en los ojos, ¿Cómo los usarías?Usaría esos poderes para hacer el bien. Volaría para alcanzar a personas en lugares distantes, usaría la superfuerza para rescatar y reconstruir, y los rayos X en los ojos para diagnosticar problemas médicos de forma rápida y eficiente. Son las primeras cosas que me vienen a la mente, en el caso del poder de volar motivado por el cariño que recibo de gente de todo el mundo que me gustaría alcanzar no solo por internet, sino también personalmente; en el caso de la superfuerza, motivado por el deseo de reconstruir el sur de Brasil tras la triste realidad experimentada recientemente en la región por las inundaciones; y, en el caso del poder de rayos X, motivado por mis visitas a hospitales y el deseo de llevar mucho más que una sonrisa a los pacientes.

Superman en la Pedra do Telegrafo de Rio de Janeiro. LM

¿Es posible que seas el verdadero Superman y lo estés ocultando del mundo?¿Quién sabe? (Risas) La verdadera magia está en cada uno de nosotros. La realidad es que si yo fuera el verdadero Superman, estaría usando mis poderes para hacer exactamente lo que hago ahora: ayudar a los demás, inspirar cambios positivos y luchar por la justicia y la bondad. Puede que no tenga los superpoderes cinematográficos, pero creo que cualquier persona puede ser un héroe esparciendo bondad y esperanza. En este caso, ciertamente, no hay solo un Superman en el mundo: tenemos innumerables Superhombres e innumerables Mujeres Maravilla esparcidos por todo el planeta, empezando por el personal médico de los hospitales, los profesores de las escuelas, hasta incluso una persona cualquiera que se ofrezca a ayudar a una anciana a cruzar la calle, o aquel que lanza una simple mirada de empatía y acogida al prójimo.