"Querida princesa Leonor:" De Gabriel Rufián a Pérez-Reverte o Ana Pastor, 35 personajes famosos escriben una carta a la heredera

"Estimada princesa, apreciada Leonor, señora, Su Alteza Real, Leonor..." : Con estas (y otras) fórmulas de cortesía comienzan las 35 misivas dirigidas a quien será un día (si nada lo impide) reina de los españoles, y que se compilan bajo un título orquestado y coordinado por el novelista Arturo Pérez-Reverte, Cartas a una reina.

Editado por Zenda y patrocinado por Ibrerdrola, el volumen aborda desde distintos puntos de vista el futuro de Leonor de Borbón Ortiz (Madrid, 2007): complacientes unos, críticos otros, indiferentes, esperanzados y piadosos la mayoría.

Las epístolas, cuya extensión media es de tres páginas, llevan firmas de periodistas, juristas, escritores y políticos. En el primer bloque figuran, los nombres de Carlos Alsina, Ana Pastor, Ignacio Camacho, Rubén Amón, Jesús García Calero y Sergio Vila-Sanjuán.

Carmen Calvo ha participado en esta iniciativa. José González | 20minutos

Los políticos que han suscrito este encargo son por su parte, Gabriel Rufián, Carmen Calvo, Miguel Arias Cañete, Josep Antoni Durán i Lleida y Juan Carlos Monedero. En cuanto a juristas, han aceptado el reto de escribir a la heredera Eduardo Torres-Dulce, Pilar Reyes, Manuel Aragón e Ignacio S. Galán.

En el capítulo de escritores, el que aglutina más textos dirigidos a Leonor, destacan plumas como Carmen Posadas, Espido Freire, Soledad Puértolas, Juan Gómez-Jurado, el propio Pérez-Reverte, Ana Iris Simón, Luz Gabás, Susana Fortes, Luisge Martín, Najat El Hachmi... hasta 20.

Monárquicos, republicanos o nacionalistas, todos los remitentes tienen un mensaje para la heredera española. Por ejemplo, Carmen Calvo escribe: "Ser mujer será un activo y la mirada amplia de una sociedad plural y abierta al mundo de su quehacer. No puedo abandonar estas letras, sin, por muchas razones, desearle suerte en esta tarea que, en su caso, es el empeño de una vida".

'Cartas a una reina' está editado por Zenda y patrocinado por Iberdola. CEDIDA

Alberto Olmo proclama: "Habrá que ser reina y pueblo, al mismo tiempo, esa es la pirueta. Ese, el camino, Y aquí me despido, como bufón escarlata, hasta más ver". Ana Pastor le hace un ruego "En mi deseo está que su generación, puramente digital, sea la encargada de convertir España en un país refugio de talento. Quienes la acompañen en los próximos años en la toma de decisiones estarán también contribuyendo a que su éxito haga mejor nuestro país".

"No pretendo convencerla de que se convierta en la primera reina republicana de la historia, pero al escribirle no puedo evitar pensar en lo extraño que es, en términos de igualdad, que la sangre y el apellido determinen su destino", concluye su carta Najat El Hachmi. Gabriel Rufián termina la suya: "Me piden que le escriba y yo solo le escribo para decirle que algún día mi patria volverá y que su Estado acabará".

Queridos lectores, se podría finalizar, lean este libro porque en él encontrarán en clave literaria y personal cómo ve la sociedad, a través de sus representantes y personajes públicos, a la futura reina de España, todavía una adolescente en plena instrucción, pero con el destino ya marcado en su ADN.