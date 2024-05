Un tercio de las plazas de Infantil de 3 años que ofertaba la Junta de Andalucía para el curso 2024-2025 se han quedado vacantes

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha concluido ya el proceso de matriculación para el curso 2024-2025, que comenzó el pasado 1 de marzo, y que ha finalizado con casi un tercio de las plazas del primer curso del segundo ciclo de Infantil vacantes y con un elevado porcentaje de familias que han conseguido escolarizar a sus hijos en su centro preferido.

Así lo ha detallado este lunes la Consejería liderada por Patricia del Pozo, que para el próximo curso había ofertado un total de 90.592 plazas para los niños de tres años que se incorporarán el próximo septiembre por primera vez al sistema educativo andaluz. De las 61.447 solicitudes recibidas, han sido admitidas 61.299, por lo que 29.293, es decir, el 32,3%, han quedado desiertas.

En cuanto a las no admitidas, fuentes de la Consejería explican a 20minutos que suelen ser familias que solo han seleccionado un centro como opción y, al no obtener plazas, se han decantado por un centro privado. Si bien la comisión de escolarización los contactará para asegurarse de que no ha habido ningún error.

Además, el 95,95% de las familias andaluzas ha obtenido plaza para sus hijos en el centro que habían elegido como primera opción, mientras que el 99,21% ha logrado una plaza en alguno de los colegios que habían seleccionado. Porcentajes en ambos casos que mejoran los del curso 2018-2019, cuando se situaron en un 93,76% y un 98,18%, respectivamente. Solo 399 estudiantes (menos del 1%) han tenido que ser reubicados en centros que no habían marcado en la solicitud.

Por último, la Consejería detalla que este año solo se han producido 534 empates una vez aplicados los baremos en las solicitudes de admisión, uno más que el año pasado, pero 1.114 menos que en 2018. Estas situaciones se han resuelto mediante el sorteo celebrado el pasado 13 de mayo, medida que solo se aplica cuando las solicitudes de admisión superan la oferta de plazas escolares y tras la aplicación de los criterios del baremo se produzcan situaciones de empate.

Cabe recordar que en el proceso de escolarización para las enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato, uno de los "más relevantes" que desarrolla la Administración andaluza tanto por el volumen como por la "importancia" para las familias, participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambia de centro escolar.