Leticia Sabater lanza su canción del verano, con acrobático videoclip incluido y la letra más corta de su historia

Antaño, cada verano sucedían dos cosas irremediablemente: salía la canción del verano de Georgie Dann, con leve sucesión de King África, y Ana Obregón posaba en la playa. Ya sin esos marcadores en el calendario, ha sido Leticia Sabater la que ha dado un paso al frente para intentar ser la sucesora de aquellos que intentan monopolizar verbenas, casetas de feria y coches de choque.

Así, ha lanzado su canción del verano, un tema con base electrónica llamado Titi, cómeme el toto, con una letra muy resumida, pues toda la canción, de casi 4 minutos, solo tiene dos frases. "Titi, cómeme el toto, cómemelo to, to, to, miau, miau, miau" y "Verano caliente, baby empodérate, fiesta, DJ, playa, arena, sexo, oh, oh, oh", moviéndose entre la canción protesta y la de cantautor.

Por supuesto, el tema va acompañado de un videoclip, grabado en esta ocasión en un pub madrileño, en el que Leticia Sabater y tres bailarines se magrean con desparpajo y atuendos de todo tipo de materiales sintéticos al ritmo de la música.

Además, la presentadora, actriz y cantante protagoniza algunos números acrobáticos durante la coreografía, con giros en el aire, volteretas y hasta figuras colgando de una barra de pole dance.

Las canciones de Leticia Sabater suelen tener una temática que va de los sensual a lo sexualmente explícito, pasando por lo surrealista, con títulos como La salchipapa, Toma Pepinazo, Trínchame el pavo, Barbacoa al punto G, o la navideña El polvorron y suelen ir acompañadas con videoclips que han hecho del bajo presupuesto todo un arte.